[속보] 李, 이혜훈 발탁에 “차이 조율 필요…국민 검증도 받아야”

[속보] 李, 이혜훈 발탁에 “차이 조율 필요…국민 검증도 받아야”
이재명 대통령은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 두고 여권 내부에서 의구심이 제기되는 것과 관련해 “차이를 잘 조율해 가는 과정이 필요하고, 이 과정을 통해 더 나은 의견을 도출할 수 있으면 된다”고 29일 밝혔다.
강유정 청와대 대변인은 이날 브리핑을 통해 이 같이 말했다.
이 대통령은 “서로 다른 생각을 가진 사람이라도 격렬한 토론을 통해 견해 차이의 접점을 만들어가는 것”이라며 “그 자체가 새롭고 합리적인 정책을 만들어가는 과정이 될 수 있다”고 말했다고 강 대변인은 전했다.
이 대통령은 또 “국회에서도 약간의 견해차가 있을 때 중지를 모아가는 과정에서 차이 자체가 잘못된 것은 아니다”며 “다만 이 차이를 잘 조율해가는 과정이 필요하고, 이 과정을 통해 더 나은 의견을 도출할 수 있으면 된다”고 말했다.
확장재정 기조에 대한 비판적인 의견 등은 토론을 통해 정책 완성도를 높이는 과정으로 수렴할 수 있단 의견을 드러낸 것으로 풀이된다.
다만 이 대통령은 이 후보자가 과거 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대했던 일과 관련해선 명확한 의사 표명이 필요하다고 주문했다고 한다.
강 대변인은 이 대통령이 사용한 정확한 표현은 아니라고 전제한 뒤 “용납할 수 없던 내란 등에 대한 발언에는 본인이 직접 좀 더 충분히 소명해야 하고, 그 부분에 있어 단절의 의사를 좀 더 표명해야 하는 게 맞는 것 아니냐, 이 후보자 명확한 입장 표명이 필요하다는 이야기가 있었다”고 설명했다.
강 대변인에 따르면 이 대통령은 “인사권으로 지명할 수 있지만 충분히 자기 실력을 검증받아야 하고, 그 과정에서 ‘국민 검증’도 통과해야 한다”고 말했다.
강 대변인은 이런 요구를 이 대통령이나 참모들이 이 후보자에게도 전달했는지는 알지 못한다고 덧붙였다.
강 대변인은 “오늘 언론에서 그런 게 논란이 되고 있다는 보고를 받으신 뒤 ‘그렇다면 여러 국민 의문과 질문에 대해 후보자 본인이 스스로 단절의 의사가 있는지 (해명할) 책임이 있다’는 말씀을 하신 것”이라고 설명했다.
이 대통령은 이 후보자를 초대 기획예산처 장관 후보자로 전날 ‘깜짝’ 지명했다.
부산 출신인 이 후보자는 서울대 경제학과를 졸업하고 한나라당과 새누리당, 미래통합당 등 보수정당에서 17대와 18대, 20대 국회의원을 지냈다.
이를 두고 정치권 안팎에선 이 대통령이 실용성을 앞세워 다시 한번 파격 인사를 단행했다는 평가가 나왔다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
