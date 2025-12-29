충남도민 삶의 만족도 상승…보육환경 만족도는 하락
올해 충남도민의 삶에 대한 만족도는 전반적으로 소폭 상승한 반면 미취학자녀 보육환경 만족도는 하락한 것으로 나타났다.
29일 충남도에 따르면 지난 5∼6월 지역 1만5000가구를 대상으로 조사한 결과 사회통합 영역에서 삶에 대한 만족감은 6.59점(10점 만점 기준)으로 전년보다 0.06점 상승했다.
건강 영역에서 도내 의료서비스 만족도는 6.39점으로 지난해 6.24점 대비 0.15점 상승했다.
도내 의료서비스 불만족 사항으로는 ‘진료 대기 및 입원 대기 시간이 길다’는 의견이 26.9%, ‘의료진 전문성이 부족하다’는 의견이 25.4%로 나타나 만족도 향상을 위한 개선 과제로 지적됐다.
가족 영역 가족관계 만족도는 대부분의 항목에서 전년 대비 상승한 가운데 배우자와의 만족 비율이 81.2%로 전년 대비 2.4%p 상승했다.
교육 영역 공교육 환경 만족도는 초등학교가 6.72점으로 전년과 동일했다. 중학교는 6.22점으로 0.07점 상승한 반면 고등학교는 5.82점으로 0.11점 하락했다.
미취학자녀 보육환경 만족도는 6.93점으로 지난해보다 0.51점 하락했다.
노동 영역에서 전반적인 일자리 만족도는 6.17점으로 전년 대비 0.07점 소폭 상승했다. 소득·소비 영역에서 소득 만족도는 4.95점으로 전년 대비 0.13점 소폭 하락했다.
주거환경 만족도는 6.07점으로 전년 5.92점 대비 소폭 상승했다. 주택 만족도가 6.49점으로 가장 높았고, 주차장 환경은 5.49점으로 낮은 평가를 받았다.
향후 10년 후 충남 정주 의사는 10점 만점에 7.05점으로 전년 7.20점 대비 소폭 하락했다.
대중교통 만족도는 5.79점으로 지난해 5.57점 대비 0.22점 상승했으며, 시내버스 및 마을버스 만족도가 5.13점으로 가장 낮은 것으로 분석됐다.
