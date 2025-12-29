중국산이 국산으로…산림청, 표고버섯 불법유통 대책 마련

전남 장흥군에서 재배하는 표고버섯. 산림청 제공

29일 산림청에 따르면 2015년 한·중 FTA 체결 이후 중국산 표고버섯 원물과 톱밥 배지의 수입량이 급증하면서 국산 표고버섯의 생산 공급망이 취약해지고 있다.

유통 질서 확립을 위해 산림청은 내년부터 표고버섯 품종 표시제 도입 및 임산물 명예감시원 확대, 국립농산물품질관리원과의 합동단속 강화, 표고버섯 종균의 유통이력 관리제 등을 시행할 예정이다.

표고버섯이 청정임산물 국가브랜드인 ‘숲푸드’에 등록할 때 원산지·품종 등을 표기하도록 하는 개편안도 마련된다.

현재 13명으로 시범 운영 중인 임산물 명예감시원은 내년부터 40명으로 확대할 예정이다.

김용진 산림청 사유림경영소득과장은 “부정행위 근절을 위한 단속강화와 함께 국내산 청정임산물의 표준규격 출하 유도에 힘쓰겠다”며 “임산물 구매 시 원산지와 품종을 꼭 확인하고 구매하는 습관을 들이시길 바란다”고 말했다.