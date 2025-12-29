시사 전체기사

[속보] 정부 “KT 위약금 면제 대상·기간 국민 눈높이 맞는 판단 기대”

입력:2025-12-29 14:39
공유하기
글자 크기 조정
서울 한 KT 대리점 모습. 뉴시스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
뉴진스 5인 완전체 깨졌다…하니 복귀, 다니엘 ‘계약해지’
“새벽 3시30분 운명하셨습니다”… ‘마지막 순간’까지 품는다
무려 400만원…‘마약’ 황하나, 구속 때 입은 패딩 실체
배수구에 팔 낀 9세 초등생…수심 55㎝ 풀빌라서 숨져
서학개미 복귀계좌에 원화 현금만 넣어놔도 稅 혜택 검토
美 백악관 최연소 대변인 레빗, 둘째 임신 깜짝 공개
내일부터 맹추위… “이불로 버텨” 한숨마저 얼어붙는 쪽방촌
김범석 “사과가 늦었다”면서 영문 반박문엔 ‘잘못된 비난’
국민일보 신문구독