잡초 수준 넘어선 칡덩굴, 제주도 관리 체계 전환
제주도가 빠른 속도로 확산하며 생태계를 훼손하는 칡덩굴 제거에 본격 나선다.
도는 올해 칡덩굴 제거사업의 성과와 문제점을 분석해 2026년 관리 전략을 수립하고, 내년 1월부터 시행한다고 29일 밝혔다.
주요 내용을 보면 도로변 등 경관 영향이 큰 지역을 우선 관리 대상지로 지정하고, 부서별 책임 방제 구역을 설정한다.
이를 통해 그동안 관리 주체가 불명확했던 중복 구간과 관리 사각지대를 해소하고, 부서별 방제 이력 관리 카드 작성을 의무화해 방제 시기와 방법을 표준화함으로써 관리 효율을 높일 계획이다.
또 물리적·화학적 방제를 병행하고, 재확산 우려 지역은 예찰과 제거 작업을 반복하기로 했다.
칡덩굴은 빛을 좋아하는 호광성 식물로, 더운 날이 늘어나면서 확산 속도가 빨라지고 있다.
다른 나무를 휘감아 자라는 과정에서 햇빛을 막아 나무를 고사시키고, 도로표지판을 감싸 덮는 사례가 빈번해지면서 관련 민원도 증가하는 추세다.
하지만 줄기 마디마다 뿌리를 내리는 특성으로 완전 제거가 어렵다.
도는 올해 기존의 1회성 덩굴 제거 방식에서 벗어나 연중 물리·화학적 제거를 병행해 총 414㏊ 규모의 방제 성과를 거뒀지만, 강한 생명력과 빠른 확산 속도 탓에 역부족인 상황이다.
강애숙 제주도 기후환경국장은 “칡덩굴은 단기간에 제거하기 어려운 만큼 체계적인 전략과 지속적인 관리가 필요하다”며 “부서 간 협업과 효율적인 관리 시스템을 통해 쾌적하고 건강한 제주의 숲 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
