김포시 “김포시민, 내년 상반기 일산대교 출퇴근길 무료 이용”
경기도 일산대교 통행료 지원 예산 200억 확정
김포시, 자체 통행료 지원 정책 연계해 무료화 추진
경기 김포시민은 내년 상반기부터 평일 출퇴근 시간대에 일산대교를 무료로 이용할 수 있을 전망이다.
김포시는 경기도의회에서 일산대교 통행료 지원 예산 200억원이 최종 통과됨에 따라 김포시 자체 통행료 지원 정책과 연계해 출퇴근 시간대 무료 이용을 추진한다고 29일 밝혔다.
이는 앞서 김포시가 시행한 일산대교 통행료 반값 지원 정책에 경기도가 화답한 것으로, 김포시는 이를 환영한다는 입장이다.
김포시는 내년 상반기 중 통행료 사후정산시스템이 구축되면 김포시민 차량을 대상으로 평일 출퇴근 시간대 일산대교 통행료를 사실상 전액 지원할 계획이다.
지원 방식은 경기도가 통과 차량에 대해 통행료의 50%를 우선 감면하고, 김포시는 김포시민 차량 이용 내역을 확인한 뒤 사후 정산을 통해 시민에게 직접 지급하는 방안을 검토 중이다.
이번 경기도 예산 확보로 김포시의 통행료 지원 정책은 광역자치단체 차원의 재정 지원과 결합돼 보다 안정적으로 추진될 수 있을 것으로 보인다.
김포시는 김포시민은 물론 수도권 서북부 지역 전반의 교통 편의 증진과 교통비 부담 완화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
김병수 김포시장은 “경기도의 일산대교 통행료 지원 예산 200억원 통과를 환영한다”며 “시민 이동권과 삶의 질 향상을 최우선으로 두고 김포시 자체 통행료 사후정산시스템을 조기에 도입해 상반기 중 일산대교 통행료 지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편, 일산대교는 김포시와 고양시를 연결하는 핵심 교통 인프라이지만, 민자도로라는 특성으로 통행료 부담에 대한 시민 불편과 민원이 지속돼 왔다. 무료화 논의는 수년간 이어졌으나 민자도로 구조와 지자체 간 협의 문제로 진전을 보지 못했다.
이에 김포시는 경기도 예산 확정에 앞서 지난 9월 30일 일산대교 통행료 지원 조례를 입법 예고하고, 12월 조례 제정과 2026년도 통행료 지원 예산을 확보하는 등 선제적으로 정책을 추진해 왔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사