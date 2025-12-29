“산업안전이 향해야 할 새로운 기준 ESP”

아롬정보기술 “‘안전’ 전사적 리스크 매니지먼트의 핵심 축으로 인식해야”

아롬정보기술

산업안전은 오랫동안 문서 작성과 보고서 중심의 방식에서 크게 벗어나지 못했다. 중대재해처벌법 시행 이후 기업들이 과거보다 높은 수준의 책임을 부담하고 있음에도 불구하고 재해 감소 속도가 기대만큼 개선되지 않는 이유도 여기에 있다. 많은 기업이 여전히 사고 발생 이후의 증빙과 사후적 보고에 집중한 관리 체계를 유지하고 있기 때문이다.



그러나 오늘날 산업안전의 핵심은 ‘무엇을 기록했는가’가 아니라 ‘사고를 예방하기 위한 계획-이행-점검의 흐름이 기업 전체에서 실제로 작동하고 있는가’에 있다. 안전이 개별 사업장에서 수행되는 활동이라는 점은 변함이 없지만, 그 결과는 곧 기업 전체의 리스크로 이어진다.



이에 아롬정보기술은 “안전을 더 이상 사업장 단위의 운영 업무로만 취급할 수 없다”며 “경영 단위의 전략과 운영 속에서 통합적으로 관리되는 전사적 안전 흐름으로 전환해야 한다”고 강조했다.



SHE에서 ESP로…방향성에서 실행 중심 전사 체계로



그동안 기업은 목표와 방향성을 제시하는 개념으로 SHE(Safety, Health, Environment)를 활용해 왔다. SHE는 기업의 안전·보건·환경에 관한 원칙을 정립하는 데 유용하지만, 실제 현장을 변화시키기 위해서는 보다 구체적이고 실행 중심의 구조가 필요하다.



SHE가 “어디로 가야 하는가”를 제시하는 프레임이라면, 앞으로의 산업안전은 “누가 책임지고 어떻게 관리할 것인가”를 중심으로 한 전사적 관리 체계를 요구한다. 안전은 현장에서 발생하지만 그 책임은 경영에 있다. 이러한 구조적 특성은 안전이 기업 전체에서 동일한 기준과 흐름으로 움직이는 체계, 즉 ESP(Enterprise Safety Planning)로 재정립돼야 함을 의미한다.



전사적 운영에는 디지털 기반이 필수



ESP를 실제로 구현하기 위해서는 디지털 플랫폼 기반의 구조가 필수적이다. AI와 디지털 서비스가 업무 전반에 자연스럽게 스며든 지금, 산업안전만이 과거의 방식에 머무를 수는 없다.



전사 기준의 일관성과 빠른 정책 반영, 사업장 간 편차 최소화, 기록·데이터의 신뢰도 확보 등을 고려할 때 종이 기반 관리나 사업장 단독 시스템으로는 전사적 안전기준을 운용하는 데 한계가 있다. 안전활동이 점검 중심을 넘어 예측과 분석 중심으로 변화하고 있는 현실에서, 플랫폼 기반 운영은 선택이 아니라 구조적 필연에 가깝다.



ESP 구현 위해 필요한 것은 ‘기업 단위의 통합 플랫폼’



ESP는 본질적으로 전사적 흐름을 요구한다. 따라서 단일 사업장의 개별 시스템 운영 방식만으로는 이러한 구조를 구현하기 어렵다.



기업 전체가 하나의 기준으로 계획하고 점검하며, 동일한 데이터 체계에서 위험 흐름을 이해하고 개선 우선순위를 도출할 수 있는 운영 구조가 필요하다. 전사 기준을 중앙에서 관리하면서도 각 사업장의 특성을 유연하게 반영할 수 있어야 하며, 법령·지침 변경 사항 역시 기업 전반에 신속하고 일관되게 적용될 수 있어야 한다.



이러한 요구는 개별 구축형 시스템보다 기업 단위 통합 운영을 전제로 한 SaaS 기반 플랫폼 구조에서 보다 효과적으로 구현될 수 있다. 이러한 방향성 속에서 아롬정보기술은 전사적 안전관리 개념을 실제 운영 구조에 담아내는 방안을 고민해 왔으며, 그 사례 중 하나가 세이플린(SAFERYN)이다.



AI는 기능이 아니라 흐름을 매끄럽게 만드는 ‘전사적 촉매’



산업안전은 앞으로 더 복잡해질 것이다. 사업장 구조는 다양해지고, 데이터는 폭증하며, 안전활동은 점검 중심에서 판단과 예측 중심으로 이동하고 있다.



이 과정에서 자연스럽게 떠오르는 요소가 AI다. 다만 AI는 기존 시스템에 단순히 추가되는 기능이 아니라, 전사적 기준에 따라 생성·축적되는 방대한 데이터를 연결하고 해석함으로써 ESP의 흐름이 현장에서 끊기지 않도록 지원하는 방향으로 활용돼야 한다.



전사 차원에서는 사업장별 위험 흐름을 분석해 기준을 시각화하고, 현장에서는 점검·상황 파악·데이터 정리 등 반복 업무의 부담을 줄여 보다 예방 중심의 안전관리 체계로의 전환을 가능하게 한다. 이러한 분석 중심의 AI 활용은 ESP 구조 위에서 기업 전체의 판단과 대응을 보다 정교하게 만드는 기반이 된다.



산업안전은 전사적 운영 체계로 이동



산업안전의 패러다임은 이미 변화하고 있다. 산재 예방의 핵심은 더 이상 ‘문서 작성’에 있지 않다. 전사적 흐름 속에서 사고를 예방하는 체계가 실제로 어떻게 작동하느냐가 중요하다.



앞으로의 안전관리 체계는 ESP라는 관점을 중심으로 디지털 플랫폼과 AI가 결합된 구조로 재편될 것이다. 기업은 안전을 단순한 준수 의무가 아닌 전사적 리스크 매니지먼트의 핵심 축으로 인식해야 하며, 이를 가능하게 하는 운영 체계와 기술적 기반을 갖추는 것이 필수적인 과제가 되고 있다.



박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업안전은 오랫동안 문서 작성과 보고서 중심의 방식에서 크게 벗어나지 못했다. 중대재해처벌법 시행 이후 기업들이 과거보다 높은 수준의 책임을 부담하고 있음에도 불구하고 재해 감소 속도가 기대만큼 개선되지 않는 이유도 여기에 있다. 많은 기업이 여전히 사고 발생 이후의 증빙과 사후적 보고에 집중한 관리 체계를 유지하고 있기 때문이다.그러나 오늘날 산업안전의 핵심은 ‘무엇을 기록했는가’가 아니라 ‘사고를 예방하기 위한 계획-이행-점검의 흐름이 기업 전체에서 실제로 작동하고 있는가’에 있다. 안전이 개별 사업장에서 수행되는 활동이라는 점은 변함이 없지만, 그 결과는 곧 기업 전체의 리스크로 이어진다.이에 아롬정보기술은 “안전을 더 이상 사업장 단위의 운영 업무로만 취급할 수 없다”며 “경영 단위의 전략과 운영 속에서 통합적으로 관리되는 전사적 안전 흐름으로 전환해야 한다”고 강조했다.그동안 기업은 목표와 방향성을 제시하는 개념으로 SHE(Safety, Health, Environment)를 활용해 왔다. SHE는 기업의 안전·보건·환경에 관한 원칙을 정립하는 데 유용하지만, 실제 현장을 변화시키기 위해서는 보다 구체적이고 실행 중심의 구조가 필요하다.SHE가 “어디로 가야 하는가”를 제시하는 프레임이라면, 앞으로의 산업안전은 “누가 책임지고 어떻게 관리할 것인가”를 중심으로 한 전사적 관리 체계를 요구한다. 안전은 현장에서 발생하지만 그 책임은 경영에 있다. 이러한 구조적 특성은 안전이 기업 전체에서 동일한 기준과 흐름으로 움직이는 체계, 즉 ESP(Enterprise Safety Planning)로 재정립돼야 함을 의미한다.ESP를 실제로 구현하기 위해서는 디지털 플랫폼 기반의 구조가 필수적이다. AI와 디지털 서비스가 업무 전반에 자연스럽게 스며든 지금, 산업안전만이 과거의 방식에 머무를 수는 없다.전사 기준의 일관성과 빠른 정책 반영, 사업장 간 편차 최소화, 기록·데이터의 신뢰도 확보 등을 고려할 때 종이 기반 관리나 사업장 단독 시스템으로는 전사적 안전기준을 운용하는 데 한계가 있다. 안전활동이 점검 중심을 넘어 예측과 분석 중심으로 변화하고 있는 현실에서, 플랫폼 기반 운영은 선택이 아니라 구조적 필연에 가깝다.ESP는 본질적으로 전사적 흐름을 요구한다. 따라서 단일 사업장의 개별 시스템 운영 방식만으로는 이러한 구조를 구현하기 어렵다.기업 전체가 하나의 기준으로 계획하고 점검하며, 동일한 데이터 체계에서 위험 흐름을 이해하고 개선 우선순위를 도출할 수 있는 운영 구조가 필요하다. 전사 기준을 중앙에서 관리하면서도 각 사업장의 특성을 유연하게 반영할 수 있어야 하며, 법령·지침 변경 사항 역시 기업 전반에 신속하고 일관되게 적용될 수 있어야 한다.이러한 요구는 개별 구축형 시스템보다 기업 단위 통합 운영을 전제로 한 SaaS 기반 플랫폼 구조에서 보다 효과적으로 구현될 수 있다. 이러한 방향성 속에서 아롬정보기술은 전사적 안전관리 개념을 실제 운영 구조에 담아내는 방안을 고민해 왔으며, 그 사례 중 하나가 세이플린(SAFERYN)이다.산업안전은 앞으로 더 복잡해질 것이다. 사업장 구조는 다양해지고, 데이터는 폭증하며, 안전활동은 점검 중심에서 판단과 예측 중심으로 이동하고 있다.이 과정에서 자연스럽게 떠오르는 요소가 AI다. 다만 AI는 기존 시스템에 단순히 추가되는 기능이 아니라, 전사적 기준에 따라 생성·축적되는 방대한 데이터를 연결하고 해석함으로써 ESP의 흐름이 현장에서 끊기지 않도록 지원하는 방향으로 활용돼야 한다.전사 차원에서는 사업장별 위험 흐름을 분석해 기준을 시각화하고, 현장에서는 점검·상황 파악·데이터 정리 등 반복 업무의 부담을 줄여 보다 예방 중심의 안전관리 체계로의 전환을 가능하게 한다. 이러한 분석 중심의 AI 활용은 ESP 구조 위에서 기업 전체의 판단과 대응을 보다 정교하게 만드는 기반이 된다.산업안전의 패러다임은 이미 변화하고 있다. 산재 예방의 핵심은 더 이상 ‘문서 작성’에 있지 않다. 전사적 흐름 속에서 사고를 예방하는 체계가 실제로 어떻게 작동하느냐가 중요하다.앞으로의 안전관리 체계는 ESP라는 관점을 중심으로 디지털 플랫폼과 AI가 결합된 구조로 재편될 것이다. 기업은 안전을 단순한 준수 의무가 아닌 전사적 리스크 매니지먼트의 핵심 축으로 인식해야 하며, 이를 가능하게 하는 운영 체계와 기술적 기반을 갖추는 것이 필수적인 과제가 되고 있다.박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지