철도공단, 철도기관 최초 ‘BIM 국제표준인증’ 취득

ISO 19650은 영국왕립표준협회(BSI)가 제정한 BIM 정보관리 국제표준으로, 프로젝트의 기획~실행 프로세스가 국제 기준에 부합하는지를 심사한다.

공단은 프로젝트 관리체계 고도화와 표준화된 건설정보 관리 절차 확립, BIM 도입·확산을 위한 조직 역량 강화 등의 성과를 인정받았다.

이번 인증 취득으로 철도공단은 철도 인프라 계획·설계 단계부터 시공 및 운영, 유지보수까지의 전 과정을 디지털 기반으로 관리할 수 있는 체계를 갖추게 됐다.

이성해 철도공단 이사장은 “이번 국제표준 인증 취득은 공단의 BIM 추진성과를 객관적으로 입증한 결과”라며 “앞으로도 철도 분야의 디지털 전환을 지속적으로 추진해 글로벌 철도 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.