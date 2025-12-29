공무원 대신 AI가 문서 쓰고 답한다… 부산시, 전국 최초 ‘AI 행정’ 개시

내년 1월부터 전 부서 AI 행정 가동

문서·민원 반복업무 AI가 대신 처리

외부 AI 없이 내부 데이터로 행정 혁신



공무원 대신 인공지능이 문서를 쓰고 답하는 행정이 전국 최초로 부산에서 본격 가동된다.



부산시는 생성형 인공지능(AI)을 행정 전반에 적용한 ‘부산형 생성형 인공지능 행정서비스’를 구축하고 내년 1월 1일부터 전 부서를 대상으로 실제 운영에 들어간다고 29일 밝혔다.



시는 이번 서비스를 단순한 디지털 행정 고도화가 아닌 인공지능을 행정의 핵심 도구로 활용하는 ‘행정 AX(AI 전환)’의 출발점으로 규정했다. 반복적이고 정형화된 행정 업무는 인공지능이 맡고 공무원은 판단과 기획, 정책 설계 등 본질적인 업무에 집중하는 구조로 행정의 처리 방식 자체를 바꾸겠다는 구상이다.



이번 인공지능 행정서비스는 전국 지자체 가운데 처음으로 내부 행정 자료만을 활용한 생성형 인공지능을 실제 행정에 적용한 사례다. 외부 상용 인공지능 서비스에 의존하지 않고 행정 내부 데이터를 중심으로 운영하는 방식으로, 정보 보호와 데이터 통제 체계를 강화한 점이 특징이다. 생성된 모든 답변에는 원문 출처를 함께 제시해 행정 활용 과정에서의 신뢰성과 검증 가능성도 확보했다.



부산형 인공지능 행정서비스는 질의응답, 문서 초안 작성, 행정 자료 검색 등 모두 22종의 기능을 제공한다. 각종 자료와 계획서의 초안 작성은 물론 법령·조례·예산·계약 관련 질의, 당직 민원 대응과 청사 안내까지 공무원이 반복적으로 처리해 오던 업무 상당 부분을 인공지능이 지원하게 된다. 공무원이 별도의 시스템을 학습하지 않아도 기존 협업 도구 안에서 대화형 방식으로 인공지능을 활용할 수 있도록 설계한 점도 현장 활용도를 높이는 요소다.



시는 지난 4월 관련 사업에 착수해 10월 일부 부서에서 시범 서비스를 운영했고 이달 사업 완료 점검을 마쳤다. 시는 향후 3년간 기술 고도화와 서비스 확산을 단계적으로 추진해 부산형 인공지능 행정서비스를 공공부문 전반으로 확산 가능한 표준모델로 발전시킨다는 방침이다.



조영태 시 행정자치국장은 “사람 중심의 수작업 행정에서 인공지능 기반 자동화 행정으로 전환하는 첫걸음”이라며 “공무원은 더욱 본질적인 판단과 기획에 집중하고 시민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 872 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 공무원 대신 인공지능이 문서를 쓰고 답하는 행정이 전국 최초로 부산에서 본격 가동된다.부산시는 생성형 인공지능(AI)을 행정 전반에 적용한 ‘부산형 생성형 인공지능 행정서비스’를 구축하고 내년 1월 1일부터 전 부서를 대상으로 실제 운영에 들어간다고 29일 밝혔다.시는 이번 서비스를 단순한 디지털 행정 고도화가 아닌 인공지능을 행정의 핵심 도구로 활용하는 ‘행정 AX(AI 전환)’의 출발점으로 규정했다. 반복적이고 정형화된 행정 업무는 인공지능이 맡고 공무원은 판단과 기획, 정책 설계 등 본질적인 업무에 집중하는 구조로 행정의 처리 방식 자체를 바꾸겠다는 구상이다.이번 인공지능 행정서비스는 전국 지자체 가운데 처음으로 내부 행정 자료만을 활용한 생성형 인공지능을 실제 행정에 적용한 사례다. 외부 상용 인공지능 서비스에 의존하지 않고 행정 내부 데이터를 중심으로 운영하는 방식으로, 정보 보호와 데이터 통제 체계를 강화한 점이 특징이다. 생성된 모든 답변에는 원문 출처를 함께 제시해 행정 활용 과정에서의 신뢰성과 검증 가능성도 확보했다.부산형 인공지능 행정서비스는 질의응답, 문서 초안 작성, 행정 자료 검색 등 모두 22종의 기능을 제공한다. 각종 자료와 계획서의 초안 작성은 물론 법령·조례·예산·계약 관련 질의, 당직 민원 대응과 청사 안내까지 공무원이 반복적으로 처리해 오던 업무 상당 부분을 인공지능이 지원하게 된다. 공무원이 별도의 시스템을 학습하지 않아도 기존 협업 도구 안에서 대화형 방식으로 인공지능을 활용할 수 있도록 설계한 점도 현장 활용도를 높이는 요소다.시는 지난 4월 관련 사업에 착수해 10월 일부 부서에서 시범 서비스를 운영했고 이달 사업 완료 점검을 마쳤다. 시는 향후 3년간 기술 고도화와 서비스 확산을 단계적으로 추진해 부산형 인공지능 행정서비스를 공공부문 전반으로 확산 가능한 표준모델로 발전시킨다는 방침이다.조영태 시 행정자치국장은 “사람 중심의 수작업 행정에서 인공지능 기반 자동화 행정으로 전환하는 첫걸음”이라며 “공무원은 더욱 본질적인 판단과 기획에 집중하고 시민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지