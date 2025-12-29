FBI 요원 “테러 위험 있다”…청주 산부인과 테러 소동
충북 청주시의 한 산부인과에서 테러 위험을 암시하는 메모가 발견돼 군 당국과 경찰 특공대가 출동하는 소동이 빚어졌다.
29일 오전 11시30분쯤 청주의 한 산부인과 병원 직원이 건물 내부에서 테러 위험을 암시하는 메모를 발견해 경찰에 신고했다.
직원이 발견한 종이에는 “화재 및 테러 위험이 있다. 환자를 다른 병원으로 옮기십시오. FBI 김○○”라고 적혀 있었다.
신고를 접수한 군 당국과 경찰 특공대가 병원 내부를 수색했으나 위험물은 발견되지 않았다.
경찰이 내부 CCTV를 확인한 결과 이 메모는 지난 27일 오후 3시쯤 30대 남성 김모씨가 남기고 간 것으로 파악됐다.
김씨는 과거에도 자신을 FBI 요원이라고 소개하면서 “장기 밀매가 이뤄지고 있다”는 취지로 경찰에 허위 신고를 한 이력이 있는 것으로 확인됐다.
이런 부분이 조기에 확인되면서 병원 직원과 환자가 대피하는 일은 벌어지지 않았다.
경찰은 김씨를 거주지에서 곧바로 붙잡았으며, 업무방해 등 혐의로 입건해 조사하는 방안을 검토 중이다.
