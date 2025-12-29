새만금에 ‘산업용 대마 메가특구’ 띄운다…글로벌 ‘헴프’ 산업 도전
새만금 글로벌 메가샌드박스 1호 사업
2034년까지 총 3875억원 투입
전 세계 산업용 대마(헴프) 시장이 급성장하는 가운데 전북특별자치도가 새만금을 글로벌 헴프 산업의 핵심 거점으로 키우기 위한 행보에 속도를 내고 있다. 규제 완화를 전제로 한 ‘메가특구’ 모델을 앞세워 국내 헴프 산업의 구조적 한계를 넘겠다는 전략이다.
29일 전북도에 따르면 ‘새만금 글로벌 메가샌드박스’ 1호 사업으로 추진되는 헴프산업클러스터 조성에 2026년부터 2034년까지 총 3875억원이 투입된다. 국비 2603억원을 포함해 지방비 333억원, 민간 등 기타 재원 939억원이 반영됐다.
이 사업은 국정과제인 ‘신산업 규제 재설계’와 ‘균형성장 거점 육성’에 포함돼 새만금을 규제 혁신의 시험대이자 신산업 실증 거점으로 삼겠다는 중앙정부 구상이 반영됐다.
헴프는 환각 성분인 THC 함량이 0.3% 이하일 경우 섬유·식품·화장품·의약품 원료로 활용할 수 있는 작물이다. 글로벌 헴프 시장은 2030년 100조원 안팎 규모로 성장할 것으로 전망된다.
미국과 캐나다는 헴프를 마약류 관리 대상에서 제외해 산업화를 추진하고 있고, 유럽연합(EU)은 CBD 식품을 ‘신식품(Novel Food)’으로 분류해 유통을 허용하고 있다. 일본과 태국도 규제 완화 기조에 동참했다.
반면 국내에서는 ‘마약류 관리에 관한 법률’에 따라 헴프 재배와 활용이 엄격히 제한돼 왔다. 현재 경북 안동이 규제자유특구로 지정돼 수출 실증을 진행 중이지만 재배와 가공 시설이 분산돼 있고 실증 범위도 제한적이라는 평가가 나온다. 산업 전 주기를 포괄하는 제도 설계가 어렵다는 점이 한계로 지적돼 왔다.
전북도가 내세운 해법은 ‘메가특구’ 도입이다. 기존 규제자유특구가 개별 행위에 대한 예외 허용 방식이었다면, 메가특구는 ‘원칙 허용·예외 금지’를 적용하는 포괄적 규제 특례 모델이다.
THC 0.3% 미만 헴프의 재배와 제조를 원칙적으로 허용하고, 안전관리 위반 등 위험 요소만 제한하는 구조다. 종자 개발부터 재배, 가공, 제품 생산, 유통, 수출까지 산업 전 과정을 하나의 권역에서 관리하겠다는 구상이다.
사업지는 새만금 농생명권역 4공구 일대 53㏊다. 1단계(2026~2030년)에는 1275억원을 투입해 스마트팜 기반 재배시설과 헴프산업진흥원, 안전관리센터, 기업 입주단지를 조성한다. 2단계(2031~2035년)에는 의료용 헴프 산업을 겨냥해 CDMO(위탁개발생산) 시설과 임상·비임상 평가 체계를 구축할 계획이다.
제도적 기반 마련도 병행된다. 전북도는 ‘헴프산업 육성 및 지원에 관한 특별법’ 제정을 추진 중이다. 법안에는 헴프산업진흥원 설립, 안전관리지역 지정, 이력정보 관리, 재배·제조업 허가 체계 등이 담길 예정이다.
전북도는 헴프 산업 태스크포스(TF)를 운영하며 전문가 자문을 이어왔고 경북도와 함께 내년 상반기 국회 정책토론회를 열어 법안 발의를 추진할 방침이다.
김관영 전북지사는 “해외는 이미 규제 완화를 통해 헴프 산업을 선점하고 있다”며 “재배부터 가공, 수출까지 원스톱으로 가능한 메가특구 모델로 기존 규제 특구의 한계를 뛰어넘겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자
