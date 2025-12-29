제주도, 내년부터 택배노동자 건강검진 지원
제주도가 내년부터 택배노동자의 건강검진을 지원한다.
도는 내년 1월 도내 택배사와 제주·서귀포의료원이 참여하는 실무협의체를 구성해 건강검진 비용 지원 방안을 논의할 계획이라고 29일 밝혔다.
이번 조치는 지난 16일 쿠팡 등 도내 택배회사 지점장과의 간담회에서 나온 건의를 반영한 것으로, 빠르면 내년 상반기 중 시행될 예정이다.
간담회에서는 택배노동자들이 각 택배사가 운영하는 건강검진 버스를 통해 검진을 받고 있지만, 검사 항목이 제한적이고 근무시간 감소가 소득 감소로 이어지는 구조 탓에 검진을 기피하는 사례가 많다는 지적이 있었다.
제주도는 택배노동자들이 무거운 물품을 반복적으로 운반하면서 손목·허리·무릎 등 근골격계 질환에 노출되는 점을 고려해, 공공 의료원에 맞춤형 건강검진 프로그램을 구성하도록 할 예정이다. 검진비는 노동자 자부담과 함께 제주도와 택배업체가 분담하는 방식으로 지원될 것으로 보인다.
실무협의체는 건강검진이 택배노동자의 필수 건강관리로 자리 잡을 수 있도록 각 주체가 협력하는 방안도 논의한다.
협의가 마무리되면 제주도·택배사·제주·서귀포의료원이 참여하는 협약을 체결해 책임과 역할을 명확히 하고, 건강검진 활성화를 위해 구체적인 지원책을 마련할 예정이다.
또한 제주도는 내달부터 심야 택배노동자 실태조사를 실시해 기초 데이터를 확보하고, 지역 노동환경 특성을 반영한 실효성있는 정책을 추진할 방침이다.
앞서 지난 11월 제주시 오라동에서 쿠팡 야간 배송 노동자가 근무 중 교통사고로 사망하는 사건이 발생하면서 택배노동자들의 열악한 근로 환경에 대한 사회적 관심이 높아졌다.
특히 제주지역은 아파트보다 단독·다세대 주택이 많아 배송 동선이 길고 노동 강도가 높은 지역으로 알려져 있다.
김미영 제주도 경제활력국장은 “택배노동자는 직업 특성상 기본검진 외에도 손목과 허리 등 근골격계 검진이 필요하다”며 “이번 협의를 통해 건강검진이 안전한 근무를 위한 필수 절차라는 사회적 인식이 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.
