[속보]경산 일가족 사망 사건…A씨는 목맴, 나머지는 경부압박질식사 추정
경찰, 29일 오전 대구 국과수에서 실시한 부검에서…마지막 행적 조사 중
경북 경산에서 일가족 5명이 숨진 채 발견된 사건을 수사 중인 경찰은 29일 오전 대구 국과수에서 실시한 부검에서 A씨(40대)는 목맴, 나머지 4명은 경부압박질식사로 추정된다고 밝혔다.
경북 경산경찰서는 이날 오전 9시부터 국립과학수사연구원(국과수)이 변사자 5명에 대한 부검을 실시한 결과, 가장인 A씨(40대)는 목맴에 의한 사망, A씨 아내(40대)와 아들(10대)·A씨 부모(70대·60대) 등 나머지 4명은 경부 압박 질식사로 보인다는 예비 부검 소견을 경찰에 전달했다고 밝혔다.
다만 경찰과 국과수는 약물에 의한 중독 가능성 등을 배제할 수 없는 만큼 약독물 검사를 추가로 진행할 예정이며 최종 사인은 정밀 검사 결과를 토대로 판정할 방침이다.
경찰은 또 사건 경위를 밝히기 위해 숨진 이들의 마지막 행적 등을 조사하고 있다.
경산경찰서는 지난 28일 사건이 발생한 서부동 아파트 2곳에 대한 현장 감식을 한 데 이어 아파트 주변에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 녹화 장면을 확보해 분석하고 있다고 이날 밝혔다.
경찰은 CCTV 화면 분석을 통해 사건 직전까지 숨진 이들이 귀가할 때 귀가한 순서와 당시 모습 등을 확인할 계획이다.
또 숨진 이들의 휴대전화를 포렌식 해 이들의 마지막 통화 대상과 이동 경로 등도 확인하고 있다.
특히 숨진 A씨(40대)가 지인에게 “주변 정리를 부탁한다”는 내용의 신변 비관 메시지를 보낸 만큼 그가 사망 사건의 핵심적 역할을 했을 것으로 추정하고 마지막 행적을 캐고 있다.
또 1차 감식 당시 시신에서 흉기 등에 의한 외상 흔적이 발견되지 않은 만큼 이날 중 부검을 해 약물에 의한 중독사 가능성 등 정확한 사망원인을 가릴 방침이다.
경찰은 숨진 이들이 발견 당시 비교적 반듯한 자세로 누워있었던 점, 범행에 대한 저항 흔적이 발견되지 않은 점 등을 바탕으로 지인과 친인척 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
A씨 일가족은 기초생활수급자나 차상위계층은 아니었던 것으로 파악됐다.
A씨 일가족이 숨진 아파트 일대에서 만난 주민들은 이번 일에 대해 알고 있지 못하거나 알더라도 말을 극도로 아끼는 모습이었다.
앞서 지난 28일 오전 경산시의 아파트 2곳에서 가장인 A씨와 그의 아내, 10대 아들, 부모 등 5명이 숨진 채 발견됐다.
경찰은 A씨가 보낸 비관적 내용의 메시지를 받은 지인의 신고를 받고 출동해 시신을 발견했다. 현장에서 유서 등은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
