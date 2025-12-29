카드 한장으로 KTX·대중교통까지…코레일 외국인 전용 패스 출시

코레일패스 플러스는 코레일의 모든 열차를 자유롭게 이용할 수 있는 외국인 철도자유여행패스(코레일패스)에 대중교통 선불 충전형 교통카드(레일플러스)를 결합한 상품이다.

코레일 홈페이지나 역에서 권종(2~5일권)을 선택해 코레일패스를 구입한 뒤 8000 원을 추가로 내면 교통카드 기능을 이용할 수 있다.

선불금을 충전하면 전국 지하철·버스뿐 아니라 스토리웨이 편의점 등 오프라인 매장에서의 결제도 가능하다.

코레일패스 플러스 홈페이지에서 코레일패스 번호를 입력한 뒤 대중교통 서비스를 신청하면 사용할 수 있다. 카드는

앞서 코레일은 7개 다국어 홈페이지를 운영하는 한편 서울·대전·동대구역 등 전국 148개 역에 신형 자동발매기를 설치했다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “외국인 관광객이 열차와 지하철, 버스를 한 장의 카드로 이용할 수 있도록 준비했다”며 “K-컬쳐 인기에 걸맞게 태극 문양을 적용하는 등 기념카드로도 간직할 수 있도록 했다”고 말했다.