고액체납자 끝까지 추적…경기도, 1400억 징수 목표 초과 달성
‘100일 작전’ 80일 만에 목표액 넘겨
경기도가 고액체납자 징수와 탈루세원 발굴을 위한 ‘100일 작전’을 추진한 결과 80일 만에 목표액을 넘는 1401억원의 세입을 확보했다.
경기도는 지난 9월 30일부터 ‘고액체납자 징수 및 탈루세원 제로화’를 위한 전담 추진반을 운영해 지난 19일 기준 당초 목표였던 1400억원을 초과 달성했다고 29일 밝혔다.
도는 이번 특별활동을 위해 현장징수와 세원발굴을 담당하는 두 개의 전담 추진반을 구성하고, 총 30명의 인력을 투입했다. 이 기간 고액체납자 2136명에 대한 전수조사를 실시했으며, 고의적 체납과 재산 은닉이 의심되는 대상자에 대해서는 가택수색과 강도 높은 현장 조사를 병행했다.
현장징수 분야에서는 체납자의 자진 납부를 유도하는 한편, 압류 물품 공매를 통해 실질적인 징수 성과를 거뒀다. 압류된 명품 가방과 귀금속 등 835점을 온라인 공매로 매각해 7억3000만원을 회수했고, 현장 방문 징수를 통해 총 352억원을 징수했다.
용인시에 거주하는 고액 체납자 A씨는 사업 부진을 이유로 세금 납부를 미뤄왔으나, 배우자 명의로 부동산을 취득한 사실이 확인돼 도와 국세청, 용인시가 합동 가택수색을 실시했고, 체납액 3억6800만원을 전액 확보했다.
또한 200억원이 넘는 부담금을 체납하던 한 기업은 예금과 부동산 압류 및 수색을 통보받은 뒤 체납액 211억원을 전액 납부했다.
탈루세원 발굴을 통해 확보한 세금은 1049억원에 달했다. 과밀억제권역에 본점이나 사업장을 둔 법인이 중과세 대상임에도 일반세율을 적용해 신고한 사례와, 주택건설사업자가 감면 혜택을 받은 뒤 의무를 이행하지 않고 임대용으로 활용한 사례 등이 적발됐다. 이 과정에서 부적정 감면 및 중과세 회피 사례로 604억원이 추징됐다.
이와 함께 일시적 2주택 미처분, 리스 차량 미신고 등에 대한 기획조사를 통해 270억원을 발굴했고, 택지 개발 과정에서 조성원가를 과소 신고한 법인에 대한 세무조사로 175억원을 추가 확보했다.
이 과정에서 무기명 예금증서와 가상자산 등 은닉 가능성이 높은 금융자산에 대한 정밀 추적조사와 국적 변경 체납자 전수조사 등 새로운 징수 기법도 적극 활용됐다.
김동연 경기도지사는 “체납 징수 강화와 탈루세원 발굴은 공정한 조세 질서를 확립하기 위한 핵심 과제”라며 “사실상 상습·고액 탈루 ‘0%’를 목표로 고액체납자를 체계적으로 관리하는 조세징수 체계를 구축하고, 강도 높은 징수를 지속해 조세정의를 실현하겠다”고 밝혔다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사