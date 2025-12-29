동해안 해맞이 행사 풍성…구름인파 예상, 안전대책 수립
강원도 동해안 시군에서 2026년 새해맞이 행사가 펼쳐진다.
강릉시는 31일과 내년 1월 1일 경포해변과 정동진 모래시계공원 일원에서 2026 병오년 해맞이 행사를 연다. 경포해변 중앙광장 특설무대를 중심으로 소망트리, 전통놀이 체험이 진행된다.
정동진에서는 31일 모래시계 회전식이 열린다. 지름 8.06m, 무게 40t에 달하는 이 시계는 모래가 떨어지는데 정확히 1년이 걸린다. 매년 마지막 날 자정에 모래시계를 뒤집는 회전식을 연다.
속초시는 31일 오후 7시 엑스포 잔디광장 일원에서 새해맞이 행사를 개최한다. 캐리커처, 소원쓰기, 가훈쓰기 등 체험 부스가 운영된다. 뮤지컬 갈라쇼, 버스킹 등 공연도 이어진다.
다음 날 속초해수욕장 일원에서 미디어아트 ‘빛의 바다, 속초’ 신규 콘텐츠 시연, 캘리그라피 퍼포먼스, 타악 공연 등 해맞이 행사가 진행된다.
삼척시는 31일 오후 9시 삼척해변 데크무대에서 삼척해변 카운트다운 행사를 연다. 퀴즈·이벤트, 가수 테이 축하공연, 카운트다운 퍼포먼스 등이 펼쳐진다. 지난 한 해를 정리하고 새 출발을 기원하는 기억 분리수거함, 소원트리가 설치된다.
새해 첫날에는 삼척‧임원‧덕산 해변 등 지역 9개 읍면동에서 해맞이 행사가 동시에 열린다.
이와 함께 고성, 동해, 양양에서도 다양한 해넘이, 해맞이 행사가 진행될 예정이다.
동해지방해양수산청은 일출 관광객 편의를 위해 새해 1월 1일 묵호·주문진·속초지역 등대 개방시간을 기존 오전 9시에서 오전 6시로 앞당겼다. 이를 위해 등대 시설에 대한 사전점검을 마쳤으며 안전사고 방지, 질서유지 조치를 시행할 계획이다.
지자체, 경찰, 소방당국은 많은 인파가 몰릴 것으로 예상해 안전대책을 마련했다. 동해안 6개 시군은 주요 일출 명소에 전담인력을 배치해 안전관리를 강화한다.
해경은 바닷가 위험구역과 취약 해역을 대상으로 안전 순찰을 강화한다. 강원도소방본부는 주요 행사장과 다중운집 장소에 소방력을 전진 배치하고 예방 순찰을 한다.
