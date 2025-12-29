대전시, 국내 최초 무인항공으로 도심 혈액배송 성공

대전시, 국군대전병원 관계자 등이 무인항공 혈액배송 이후 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

응급 상황 시 혈액·의무물자의 신속한 공급 가능성을 검증하기 추진됐다.

실증은 무인수직이착륙기(VTOL) 1대, 무인멀티콥터 1대가 ‘

비가시권 위성항법 기반 자동비행’을 통해

배송하는 방식으로 진행됐다. 이 비행 방식은 조종사가 항공기를 눈으로 직접 볼 수는 없지만, 미리 지정해둔 비행로를 따라

이 기술을 상용화하면 출퇴근 혼잡 시간대 50여분이 소요되는 차량 긴급배송 대비 배송 시간을 15분 안팎까지 단축할 수 있을 것으로 예상된다. 배송 중 혈액·드론에 대한 실시간 모니터링도 가능할 전망이다.

손철웅 대전시 미래전략산업실장은 “의료용 드론 배송이 실제 현장에서 적용될 수 있음을 확인했다”며 “앞으로도 안전성과 신뢰성을 갖춘 무인항공기의 활용 방안을 단계적으로 마련하겠다”고 말했다.

이국종 국군대전병원장은 “국내 최초 무인항공 장거리 혈액배송을

성공적으로 수행했다”며 “야전 및 격오지 부대의 원격진료, 고난이도 치료에 대한 의무물자 항공군수지원 체계가 구축될 것”이라고 강조했다.