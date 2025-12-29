대전시, 국내 최초 무인항공으로 도심 혈액배송 성공
대전시가 국내 최초로 드론을 이용한 도심 속 혈액 배송에 성공했다.
29일 시에 따르면 이번 실증은 응급 상황 시 혈액·의무물자의 신속한 공급 가능성을 검증하기 추진됐다. 국토교통부와 항공안전기술원이 주관했으며 시와 국군대전병원, 태경전자·윌로그가 참여했다.
실증을 위해 시는 국군대전병원 상황실 1곳과 통제센터 2곳, 거점~배달점 간 4개 비행로를 구축했다. 또 드론안전관리시스템(SMS)을 도입하는 한편 관계자 안전관리 교육도 실시했다.
실증은 무인수직이착륙기(VTOL) 1대, 무인멀티콥터 1대가 ‘비가시권 위성항법 기반 자동비행’을 통해 대전세종충남혈액원에서 국군대전병원까지 배송하는 방식으로 진행됐다. 이 비행 방식은 조종사가 항공기를 눈으로 직접 볼 수는 없지만, 미리 지정해둔 비행로를 따라 항공기 스스로 안전하게 비행하는 첨단 기술이다.
지난 9월 안전성 검증을 마친 시는 10월부터 이달 초까지 약 2개월 간 실증을 실시했다. 그 결과 VTOL는 24회, 무인멀티콥터 43회 등 총 67회 실증비행을 마쳤다.
두 기체는 약 35㎞ 이상의 거리를 시속 50~79㎞의 속도로 비행했다. 군·경·소방 항공기 운항이 잦은 도심뿐 아니라 산악 및 하천 등 복합 환경에서도 안정적으로 비행이 가능하다는 것이 확인됐다. 배송 정확도는 약 96%를 기록했다.
이 기술을 상용화하면 출퇴근 혼잡 시간대 50여분이 소요되는 차량 긴급배송 대비 배송 시간을 15분 안팎까지 단축할 수 있을 것으로 예상된다. 배송 중 혈액·드론에 대한 실시간 모니터링도 가능할 전망이다.
손철웅 대전시 미래전략산업실장은 “의료용 드론 배송이 실제 현장에서 적용될 수 있음을 확인했다”며 “앞으로도 안전성과 신뢰성을 갖춘 무인항공기의 활용 방안을 단계적으로 마련하겠다”고 말했다.
이국종 국군대전병원장은 “국내 최초 무인항공 장거리 혈액배송을 민·관·군이 함께 성공적으로 수행했다”며 “야전 및 격오지 부대의 원격진료, 고난이도 치료에 대한 의무물자 항공군수지원 체계가 구축될 것”이라고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
