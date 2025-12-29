고려대, ‘교수 임용 특혜 의혹’ 유담 논문 조사 착수
쪼개기 게재·자기 표절 의혹
고려대학교가 최근 인천대 교수로 임용된 유승민 전 의원의 딸 유담(31)씨의 논문에 대한 조사에 들어갔다.
29일 교육계에 따르면 고려대 연구진실성위원회는 유씨의 박사학위 논문 등 연구 부정 의혹을 조사하기로 의결했다. 고려대는 조만간 외부인이 50% 이상 참여하는 본조사위원회를 구성할 예정이다.
교육부는 국민신문고를 통해 유씨의 연구 부정 신고를 접수하고 고려대로 이송했다. 고려대는 ‘구체적 근거가 없다’며 보강을 요구했으나 신고자가 추가 자료를 제출하면서 실제 조사로 이어진 것으로 전해졌다.
동국대 법학과를 졸업한 유씨는 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득했다. 진선미 더불어민주당 의원실에 따르면 유씨는 지난 5월 인천대 교수 임용 지원 당시 연구실적으로 논문 10편을 제출했다.
그러나 유씨의 논문을 두고 ‘쪼개기’ 의혹과 ‘자기표절’ 의혹이 제기되면서 특혜 논란이 불거졌다. 유씨는 지난해 8월부터 올해 1월까지 5개월간 7편의 논문을 발표한 후 올해 2월 박사학위를 취득했다. 이를 두고 연구 주제와 자료, 분석 틀이 유사해 하나의 연구를 과도하게 나눠 논문을 게재했다는 의혹이 제기됐다. 또 2019년 석사 논문과 2020 KCI 학술지 논문 간 유사도가 29%에 달해 자기표절 의혹도 일었다.
한편 유씨는 2025학년도 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격해 현재 무역학부에서 국제마케팅, 국제경영론 등을 강의 중이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사