경기도교육청, 초등 저학년 방과후 놀이·체육 확대
초등 1~2학년 대상 ‘경기-아이 신나 프로젝트’ 운영
경기도교육청이 초등 저학년의 학교 적응과 성장을 돕기 위해 방과 후 놀이·체육 중심의 맞춤형 프로그램을 확대 운영한다.
경기도교육청은 초등 1~2학년 학생의 발달 단계에 맞춘 방과 후 맞춤형 프로그램 ‘경기-아이 신나 프로젝트’를 2026학년도부터 새롭게 브랜드화해 운영한다고 29일 밝혔다.
이 프로그램은 정규수업 이후 매일 2시간씩 무상으로 제공되며, 놀이와 체육 활동을 통해 학생들의 기초체력과 사회적 상호작용 능력을 키우는 데 목적이 있다.
‘경기-아이 신나 프로젝트’는 초등 1~2학년 학생들의 돌봄 공백을 해소하고 학교생활에 자연스럽게 적응하도록 돕는 프로그램으로, ‘아주 신난다’는 의미와 함께 ‘신체 활동이 자신을 키운다’는 중의적 의미를 담고 있다.
특히 입학 초기 1학년 학생들을 대상으로 협동 중심 활동을 강화해 원만한 교우 관계 형성을 지원한다.
도교육청은 2023학년도 시범운영을 시작으로 2024학년도부터 도내 전체 초등학교로 프로그램을 확대해 왔다. 2025학년도 기준으로 전체 초등학교 1357교 가운데 1141교가 프로그램을 운영 중이며, 운영 학급은 2747학급에 달한다.
학생과 학부모를 대상으로 한 설문조사에서는 종합 만족도가 90.6%로 나타났고, 향후 선호 프로그램으로는 체육 분야가 24.1%로 가장 높았다.
이 같은 조사 결과를 반영해 도교육청은 맞춤형 프로그램 편성 시 전체의 30% 이상을 뉴스포츠, 방송댄스, 전래놀이 등 놀이·체육 활동으로 구성하도록 권장했다. 학습 부담을 줄이고 다양한 신체 활동 경험을 확대함으로써 사교육 의존도를 낮추고 공교육 만족도를 높이겠다는 취지다.
도교육청 관계자는 “앞으로도 ‘경기-아이 신나 프로젝트’를 통해 초등 저학년 학생들이 즐거운 놀이와 체육 활동 속에서 몸과 마음이 건강하게 성장할 수 있도록 적극 지원할 방침”이라고 밝혔다.
