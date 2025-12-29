대구도시개발공사 임대주택 가구 대상 지원물품 배부
대구도시개발공사(사장 정명섭)는 최근 영구임대주택에 거주하는 초고령 입주민을 대상으로 ‘함께 나누는 겨울 온정’ 지원물품 배부 행사를 실시했다고 29일 밝혔다.
이 행사는 혹한기 입주민의 생활 안정과 건강 보호를 목적으로 마련됐다. 지원 대상은 지산5단지와 상인비둘기아파트에 거주하는 85세 이상 초고령 입주민이 포함된 313가구(지산5단지 77가구, 상인비둘기아파트 236가구)로 방한용품과 곰탕 세트, 미숫가루 등 겨울철 생활에 도움이 되는 물품을 전달했다.
겨울철 난방 취약 가능성, 한파로 인한 건강 위험성 등을 고려해 대상 가구를 정했다. 공사는 겨울철 한파로 인한 건강 악화와 안전사고를 사전에 예방하기 위해 지원을 했다. 대구시자원봉사센터와 협력해 추진됐으며 자원봉사자와 공사 직원들이 현장에 참여해 물품 배부를 지원하고 입주민들의 애로사항을 청취했다.
정명섭 사장은 “한파에 취약한 초고령 입주민들의 생활 안정과 건강 보호를 위해 현장 중심의 세심한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사