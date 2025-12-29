GTX-A 개통 1년 효과 입증한 고양시, 광역·도시철도망 확충 가속

GTX-A 킨텍스역 입구. 고양시 제공

29일 고양시에 따르면 GTX-A 운정중앙~서울역 구간 개통 이후 킨텍스역과 대곡역 누적 이용객은 지난해 12월 28일부터 올해 11월 초까지 816만명을 넘어섰다.

일평균 이용객은 개통 초기 1만6000명 수준에서 올해 10월 2만8000명으로 약 75% 증가했으며, 한국교통안전공단 조사에서는 이용객의 86%가 만족한다고 응답했다. 만족 사유로는 이동시간 단축이 66%로 가장 많았다.

2024년 12월 28일 킨텍스역에서 열린 GTX-A 개통식. 고양시 제공

주변 상권 활성화 등 지역경제 전반에 긍정적인 영향을 미쳤다.

2025년 1월 11일 운행 재개한 교외선. 고양시 제공