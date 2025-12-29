GTX-A 개통 1년 효과 입증한 고양시, 광역·도시철도망 확충 가속
경기 고양시 GTX-A 구간이 개통 이후 누적 이용객 816만명을 기록하며 수도권 교통의 핵심축으로 자리 잡았다. 고양시는 GTX-A 개통 1주년을 계기로 광역·도시철도망 확충에 나설 방침이다.
29일 고양시에 따르면 GTX-A 운정중앙~서울역 구간 개통 이후 킨텍스역과 대곡역 누적 이용객은 지난해 12월 28일부터 올해 11월 초까지 816만명을 넘어섰다.
일평균 이용객은 개통 초기 1만6000명 수준에서 올해 10월 2만8000명으로 약 75% 증가했으며, 한국교통안전공단 조사에서는 이용객의 86%가 만족한다고 응답했다. 만족 사유로는 이동시간 단축이 66%로 가장 많았다.
GTX-A 이용으로 킨텍스역에서 서울역까지는 16분, 대곡역에서는 11분이면 도착할 수 있어 출퇴근 여건이 크게 개선됐다. 실제 이용 목적은 출퇴근이 31%로 가장 높았고, 오전 7~9시 출근 시간대 이용 비중이 37%를 차지했다.
킨텍스역은 대형 공연과 전시 행사 시 이용객이 급증해 하루 최대 4만8000명이 이용하기도 했다. 올해 고양종합운동장에서 열린 18회의 대형 공연에는 약 70만명이 방문했으며, 공연 수익은 109억원을 넘겨 주변 상권 활성화 등 지역경제 전반에 긍정적인 영향을 미쳤다.
교통 이용 패턴 변화도 나타났다. 올해 1~9월 자유로 일평균 교통량은 전년 대비 1.3% 감소한 반면, GTX-A와 기존 노선이 교차하는 대곡역 이용객은 개통 전 일평균 5400명에서 올해 10월 기준 1만9000명으로 크게 늘어 광역철도 환승 거점 역할이 강화됐다.
고양시는 GTX-A 효과를 기반으로 추가 철도망 확충에도 속도를 내고 있다. 올해 운행을 재개한 교외선은 대곡에서 의정부까지 동서를 연결하며 출퇴근과 관광 수요를 동시에 흡수하고 있다.
또 지난 15일에는 부천 대장지구와 고양 덕은지구, 서울 홍대를 잇는 대장홍대선이 착공돼 2031년 개통을 목표로 추진 중이다.
이와 함께 고양시는 신분당선 일산 연장, 9호선 급행 대곡 연장, 3호선 급행 도입 등 신규 노선을 국가철도망 계획에 반영해 줄 것을 정부에 건의했다. 이미 국가철도망 구축계획에 포함된 고양은평선과 인천2호선 고양 연장사업은 설계와 행정 절차를 거쳐 본격 추진 단계에 들어섰다.
도시 내부 교통 개선을 위한 역사 시설 확충과 노선 신설도 병행되고 있다. 경의중앙선 열차 증량과 지축역 시설개선, 향동역과 창릉역 신설 추진에 더해, 최근에는 트램 노선 2개가 경기도 도시철도망 구축계획에 반영되며 입체적 교통망 구축에 힘을 보탰다.
고양시 관계자는 “GTX-A 개통으로 고양의 교통 지형이 크게 바뀌었다”며 “앞으로도 광역과 도시철도를 아우르는 교통망을 완성해 시민 이동 편의와 도시 경쟁력을 동시에 높이겠다”고 말했다.
