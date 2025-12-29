“기억하겠습니다”…12·29 여객기 참사 1주기 추모식 엄수
사고 발생한 9시3분 추모사이렌
위령제서 179명 희생자 넋 기려
책임자 처벌·진상규명 등은 미흡
179명의 생명을 앗아간 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기 공식 추모식이 29일 엄수됐다.
‘기억하라 12·29, 막을 수 있었다. 살릴 수 있었다. 밝힐 수 있다’를 주제로 이날 오전 전남 무안군 무안국제공항에서 열린 1주기 추모식에는 유가족과 정부 관계자, 사고수습 참여자 등 1200여명이 참석해 희생자들을 추모했다.
추모식에 앞서 사고 발생 시각인 오전 9시3분에는 추모사이렌이 1분간 광주·전남 전역에 울려퍼졌다. 시·도민들은 1년 전 지역에서 발생한 비극을 기억하고, 희생자들을 애도하는 시간을 가졌다.
이어 기독교와 천주교, 불교 등 종교계가 함께 위령제를 열어 활주로에서 세상을 떠난 179명의 희생자들을 위로했다.
‘집으로 오는 길’을 주제로 한 추모 공연에서는 태국 방콕에서 한국행 비행기가 출발한 당시를 배경으로 희생자들의 이름이 한 명씩 호명됐다. 이름이 불릴 때마다 탑승권이 한 장씩 객석 중앙에 놓이며 고인 한 사람, 한 사람을 다시 떠올리게 했다. 유가족들은 서로 부둥켜 안으며 절규했다.
유가족들은 참사 1년이 지나도록 요원한 진상규명과 책임자 처벌을 다시 한번 강조했다.
김유진 유가족협의회 대표는 “저희 유가족들은 조사의 독립성을 요구하며 셀프 조사를 멈춰 달라고 지난 1년을 버텨왔다”며 “항공철도사고조사위원회의 독립을 약속하셨던 그 약속이 이제는 선언이 아닌 제도로, 형식이 아닌 진실로 이어지기를 이 자리에서 다시 한 번 간곡히 요청드린다”고 호소했다.
이어 “12·29 무안공항 제주항공 참사에 대해 책임이 제대로 이행되지 않는다면 이 참사의 비극은 결코 끝나지 않을 것”이라며 “179분의 희생이 헛되지 않도록, 진실이 끝내 밝혀지고 책임이 반드시 물어질 수 있도록 저희 유가족들은 멈추지 않겠다”고 말했다.
이재명 대통령은 영상 추모사를 통해 “이제는 형식적 약속이나 공허한 말이 아닌 실질적 변화와 행동이 필요하다”며 “항공철도사고조사위원회의 독립성과 전문성 강화를 적극 뒷받침하고 여객기 참사의 원인 규명에 최선을 다하겠다”고 약속했다.
지난해 12월 29일 오전 9시3분 태국 방콕발 제주항공 여객기 7C2216편은 무안국제공항 활주로에서 동체착륙을 시도하던 중 활주로 밖 방위각제공시설이 설치된 콘크리트 둔덕을 충돌한 뒤 폭발했다. 이 사고로 탑승자 181명 중 179명이 숨졌다.
사고를 조사중인 경찰은 국토부, 항공사 관계자 등 44명을 업무상 과실치사상 혐의로 입건했지만 아직 처벌은 1명도 이뤄지지 않았다. 사고 조사기구인 항공철도사고조사위원회 역시 셀프 조사 논란 등으로 파행을 겪고 있다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
