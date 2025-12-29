110여일 조사에도… 정부 “KT 개인정보 유출 경로 확인 불가능”

민관합동조사단, KT 침해사고 조사결과 발표

“전체 가입자 위약금 면제 적용 가능”

펨토셀 관리 부실이 원인… 결제 필요한 정보 유출 경위는 규명 못해

서울 한 KT대리점 간판 모습. 뉴시스

정부는 이와 함께 펨토셀 관리 부실이 KT의 이용 약관상 위약금이 면제되는 사유에 해당한다고 판단했다. 조사단은 “KT는 펨토셀 관리 전반이 부실해 불법 펨토셀이 언제 어디서든 KT 내부망에 접속할 수 있었고 불법 펨토셀과 연결된 이용자 단말기에서 송·수신되는 문자와 음성통화 정보 탈취가 가능했던 사실이 확인됐다”며 “이번 침해사고는 KT 전체 이용자를 대상으로 KT 이용 약관상 위약금을 면제해야 하는 회사의 귀책 사유에 해당한다고 판단한다”고 말했다.