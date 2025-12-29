울산시, 2026년 체감 도로망 확충 계속한다
내년 2094억원 투입 33개 도로 사업 추진
울산시가 내년에 새롭게 개통되는 도로 4곳과 8곳이 착공에 들어 가는 등 총 33개의 도로 사업을 추진한다.
울산시는 정주 여건과 지역 경쟁력 강화를 위해 내년에 총 2094억원을 투입해 도로망 확충에 나선다고 29일 밝혔다.
울산시는 올해 범서하이패스나들목(IC) 구축을 비롯해 범서하이패스나들목(IC)~천상하부램프 도로 확장, 덕정교차로~온산로 도로 확장, 덕하시장~석유화학단지 도로 개통 등을 완료했다.
신규 사업으로는 ‘반구천의 암각화’ 유네스코 세계유산 등재에 따른 방문객 접근성 향상을 위해 ‘반구천의 암각화’ 진입도로 개설 공사 타당성 평가와 기본계획 수립 용역이 진행된다.
2026년 개통 예정 사업은 4곳이다. 신현교차로~옛 강동중 도로 확장, 올림푸스아파트 일원 대공원로 확장, 자율운항선박 성능실증센터 진입도로 개설 등이 포함된다.
착공 사업은 8곳으로 총 220억원이 투입된다. 제2명촌교(하반기·43억원), 삼동~KTX울산역 도로(하반기·40억원), 국지도 69호선 굴곡 개선(하반기·78억원), 길천산단 연결도로(상반기·40억원) 등이다.
울산시는 중앙정부와 대규모 광역도로망 사업 반영을 협의 중이다.
제3차 고속도로 건설계획에는 울산~경산(50㎞·3조 4000억원), 울산고속도로 도심지하화(11.5㎞·1조 2000억원), 울산~양산(34.6㎞·1조 4990억원) 등 3개 노선을 건의했다.
제6차 국도·국지도 건설계획 대상인 언양~다운(13.6㎞·5481억원), 청량~다운(7.6㎞·3853억원) 구간은 지난 2월 기획재정부 예비타당성조사 대상에 선정됐다.
2026년 상·하반기 각종 국가계획이 확정되는 만큼 울산시는 사업 반영에 총력을 기울인다는 방침이다.
울산시 관계자는 “정부와 협조 체제를 구축해 단절되거나 미확장 도로를 먼저 개통하는 등 시민이 체감하는 도로 사업을 추진하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
