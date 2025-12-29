충남도, 5만석 천안아산 돔구장 건립 첫 자문회의
충남도가 천안아산역 인근에 5만석 규모의 돔구장을 건립하기 위한 첫 자문회의를 열었다.
도는 29일 도청 중회의실에서 김태흠 지사, 스포츠 마케팅·공연·건축·도시개발 관련 전문가 등 20여명이 참석한 가운데 천안아산 다목적 돔구장 건립 전문가 자문 회의를 개최하고 건립 타당성과 추진 전략을 살펴봤다.
김태흠 충남지사는 지난달 18일 기자회견을 열고 “천안아산역 일대에 스포츠와 문화, 관광이 어우러지는 미래형 복합문화체육 공간인 돔구장을 건립할 것”이라며 돔구장 건립 추진 계획을 발표했다.
도는 케이티엑스(KTX) 천안아산역에서 도보로 10∼20분 거리 20만㎡의 부지에 2031년까지 1조원을 투입해 5만석 이상 규모의 돔구장을 건립할 계획이다. 비와 눈, 더위나 추위에도 영향받지 않는 365일 열린 대한민국 복합 여가 플랫폼을 만든다는 것이 도의 구상이다.
천안아산 돔구장에서는 한국야구위원회(KBO)와 협의해 연간 프로야구 30경기 이상을 치를 예정이다. 축구와 아이스링크 경기를 열고, 국내 대형 엔터테인먼트 기업과 협력해 K팝 공연과 전시, 기업 행사 등도 유치한다.
이날 전문가 자문 회의에서는 도의 돔구장 구상에 대한 정책적 정합성, 수요 전망, 재원 조달 방안과 운영 가능성 등 주요 쟁점을 사전 점검하고, 향후 검토 과제를 도출했다.
전문가들은 스포츠, 문화·공연, 마케팅 등 돔구장과 관련한 다양한 의견을 제시하고, 사업 추진에 앞서 고려할 점과 검토 방향 등을 집중 논의했다.
도는 다음 달 사업 타당성 조사 용역에 착수해 입지 분석과 사례 조사, 재원 마련 방안, 운영관리 방안, 기대효과 등을 조사·분석할 계획이다.
내년 하반기 기본계획을 수립해 사업 부지를 선정하고, 2027년 예비 타당성 조사를 받은 뒤 2028년 실시설계와 토지 보상, 도시계획시설 변경 등 인허가를 추진한다.
김 지사는 “다목적 돔구장은 단순한 체육시설을 넘어 스포츠·문화·공연 산업을 아우르는 복합 거점으로 지역경제를 견인하는 전략적 기반”이라며 “각 분야 전문가의 의견을 충분히 청취하고 앞으로 타당성조사와 정책 결정 과정에 충실히 반영할 것”이라고 말했다.
