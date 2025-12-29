술·담배 대리구매 대가로 성적 요구…경남도 특사경에 적발

경남도청

경남도 특사경은 수능 직후와 연말연시를 맞아 청소년 유해환경에 대한 기획수사를 실시한 결과 ‘청소년보호법’ 위반행위자 4명을 적발했다고 29일 밝혔다.

특사경은 ‘19세 미만 출입금지’ 표시를 부착하지 않은 채 운영 중인 30개 업소에 현장에서 즉시 출입금지 문구 등을 부착하도록 권고했다.