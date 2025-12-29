‘뽀로로와 함께하는’ 한강공원 눈썰매장, 31일 개장
서울 한강공원 눈썰매장(뚝섬, 잠원, 여의도)이 오는 31일 정식으로 문을 연다.
서울시 미래한강본부는 최근 기온이 하강하며 인공 눈이 유지될 수 있는 최적의 환경이 조성됨에 따라, 31일부터 한강 눈썰매장 3곳의 운영을 시작한다고 밝혔다.
올해 한강 눈썰매장은 단순한 겨울 스포츠 시설을 넘어, 국민 캐릭터 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’와 협업한 ‘테마형 겨울 놀이터’로 전면 리뉴얼된 것이 특징이다. 콘텐츠 기획부터 판매까지 전반적인 운영은 AI 호스피탈리티 테크기업 H2O호스피탈리티(대표 이웅희, 이하 H2O)가 맡았으며, 자사의 고객관리(CRM) 솔루션을 도입해 운영 효율성과 고객 편의성을 높였다.
한강 눈썰매장은 내년 2월 28일까지 운영될 예정이며, 온라인 티켓 예매와 세부 공연 및 퍼레이드 일정은 영유아 콘텐츠 전문 플랫폼 키즈노트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다
