경남 마산항, 해수부 신규 크루즈 기항지로 최종 선정
경남도는 해양수산부가 최종 확정한 ‘신규 크루즈 기항지’에 ‘마산항’이 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.
지난달 28일 진행된 현장평가에서 마산항의 항만 여건, 교통 접근성 및 관광자원, 국제 크루즈 확대 등 현재 여건과 장래 발전 가능성 등에 대한 종합적인 평가 결과다.
해수부는 기존 7대 기항지 중심 크루즈 관광의 지역 편중을 해소하고, 크루즈 산업 저변을 확대하기 위해 전국 해안을 접한 11개 광역지자체를 대상으로 신청을 받아 마산항(창원시)과 전북 새만금신항(군산시) 2곳을 최종 선정했다.
경남도는 지난 1월부터 크루즈 관광객 유치를 위해 산청 동의보감촌, 함안 낙화놀이 등 주요 관광지를 사전 답사하고 다양한 볼거리, 체험거리, 먹거리 등 크루즈 관광 기반을 마련했다.
또 전국 크루즈 기항 경험이 있는 부산, 서산, 포항, 속초 등을 방문해 크루즈 유치 경험을 공유하고 출입국 절차를 시행하는 세관 등과도 협력했다.
크루즈 기항 수요 확보를 위해 한국관광공사, 강원관광재단, 부산관광공사 등과 네트워크도 강화했다. 제주 국제크루즈 포럼, 중국 상해 포트세일즈 등을 통해 크루즈 선사, 여행사 등에서 경남을 방문하고 싶다는 기항의향서도 36건 확보했다.
마산항은 앞으로 해외 크루즈 선사 대상 포트세일즈 행사에 참여할 기회를 얻고, 해수부·문체부 협업으로 기항지 관광 활성화 사업 대상지에 포함되면 국비 지원을 받는다.
국내 크루즈산업 발전협의회 참여, 해수부 크루즈 여행 공식 가이드 홈페이지 등재, 한국관광공사 주관 기항지 홍보·브로슈어 제작·선사 팸투어 등 다양한 인센티브도 받는다.
김상원 경남도 관광개발국장은 “마산항의 신규 크루즈 기항지 선정으로 국제 크루즈 관광 전국 9대 도시로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “외국적 크루즈 선사 유치 확대로 국제 크루즈 관광의 거점으로 성장할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
경남도는 국내‧외 포트세일즈에 참여해 경남의 관광자원을 적극 알리고 해수부 크루즈 터미널 신설 근거를 확보할 계획이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
