“주총 직전 배임” SNT홀딩스, 스맥 자사주 처분에 공개 반발

저가매각·무상출연 “의결권 왜곡”

우호세력에 자사주 이전 배임 논란

“철회 안 하면 모든 법적 조치” 경고

한편 만호제강은 과거 경영권 분쟁 국면에서 자사주를 우리사주조합에 이전하려다 외부감사인의 지적을 받아 처분 결정을 철회한 전례가 있다. 만호제강은 최근 최대주주가 변경됐으며, 현재는 주주총회 안건으로 신성에스티 전직 임원들을 사내이사 후보로 상정한 상태다.