청라의료복합타운 착공식 개최…미래형 의료복합도시 시동

입력:2025-12-29 11:59
청라의료복합타운 조감도. 인천경제자유구역청 제공

인천시는 29일 청라의료복합타운 착공식을 개최하며 서울아산청라병원을 포함하는 국내 최대 규모의 의료복합서비스타운 조성이 본격화됐다고 밝혔다.

이날 착공식에는 유정복 인천시장, 박승일 서울아산병원장을 비롯해 청라메디폴리스PFV(사업법인) 주주사인 케이티앤지·하나은행·우미건설·현대산업개발·액트너랩·하나자산신탁 임원진 등 100여명이 참석했다.

청라의료복합타운 사업은 지난 2021년 사업제안 공모를 통해 서울아산병원 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되면서 본격 추진됐다. 이후 토지매매계약 체결, 건축허가 등을 거쳐 착공에 이르게 됐다.

청라의료복합타운 내 서울아산청라병원은 인천경제자유구역 청라국제도시 MF1블록 9만7459㎡ 부지에 지하 2층∼지상 19층, 약 800 병상 규모로 건립된다. 오는 2029년 준공을 목표로 삼고 글로벌 경쟁력을 갖춘 중증 전문 병원으로 조성될 예정이다. 이를 위해 암센터, 심장센터, 소화기센터, 척추·관절센터 등 질환별 전문 진료센터가 들어서게 된다.

청라의료복합타운에는 한국과학기술원(KAIST) 연구소와 하버드의대 매사추세츠병원(MGH) 연구소도 입주할 계획이다. 또 창업·교육시설인 ‘라이프 사이언스 파크’가 조성돼 의료복합산업의 연구개발(R&D) 허브 기능을 수행하고, 시니어 헬스케어 서비스를 갖춘 노인복지시설도 들어선다.

이들 복합시설은 2030년까지 순차적으로 조성된다. 라이프 사이언스 파크는 지하 3층∼지상 14층 규모로 건립이 추진된다. 연구소 건물은 지하 1층∼지상 9층 규모로 조성돼 교육과 연구개발을 아우르는 핵심 거점 역할을 맡는다.

청라의료복합타운은 시민의 건강권 향상은 물론 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 기여할 전망이다. 사업제안서상 의사, 간호사, 연구인력 등 전문직을 포함해 약 5000명의 직접 고용효과와 30년 운영 기준 약 3조8000억원의 생산유발 효과가 기대된다.

유정복 인천시장은 “의료서비스 산업은 시민의 생명과 직결되는 복지이자 도시 경쟁력을 결정짓는 고부가가치 산업”이라며 “청라의료복합타운 착공을 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
