시사 전체기사 브리핑 단상 향하는 민중기 특별검사 입력:2025-12-29 11:51 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 민중기 특별검사가 29일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트빌딩 브리핑실에서 열린 최종 브리핑을 위해 단상으로 향하고 있다.김지훈 기자 dak@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 부산 출신 잇단 장관급 발탁… PK민심 구애 나선 이 대통령 2 [속보] 이대통령, 제주항공 참사에 “대통령으로서 사죄…유가족 종합지원” 3 청문회엔 또 ‘불참’ 통보… 與 “김범석, 유승준처럼 입국금지 검토” 4 ‘청와대 타이틀’ 달고 지방선거 앞으로…강훈식 필두 대통령 참모들 출마 들썩들썩 5 또 파격인사… ‘보수’ 이혜훈·김성식 발탁 해당분야별 기사 더보기 1 버티는 세입자들… 서울 분양·입주권 거래도 6년 만에 최대 2 “사상 최고치”…서울 아파트 평균 15억·중위 11억 돌파 3 김범석 “사과가 늦었다”면서 영문 반박문엔 ‘잘못된 비난’ 4 이혜훈 “불필요한 지출 찾아 없애야…韓 경제 ‘회색 코뿔소’ 상황” 5 금·은 또 사상 최고치… 은값 올해만 150% 급등 해당분야별 기사 더보기 1 “새벽 3시30분 운명하셨습니다”… ‘마지막 순간’까지 품는다 2 배수구에 팔 낀 9세 초등생…수심 55㎝ 풀빌라서 숨져 3 “할머니 미안해요” 선배 협박·폭행에 16세 소년 사망 4 쿠팡, 정보유출 보상 1인당 5만원…1조6850억원 규모 5 무려 400만원…‘마약’ 황하나, 구속 때 입은 패딩 실체 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 프랑스 배우 브리지트 바르도 별세…향년 91세 2 조회수 630억·수익 1700억…‘AI 쓰레기’ 유튜브 잠식 3 미국서 ‘메가처치’ 번성… 할리우드식 연출·탈정치가 비결 4 [속보] 中, 오늘부터 ‘대만 포위’ 육해공 훈련…30일 실탄사격 5 트럼프 “우크라 종전협상, 잘 되면 몇주내 타결” 해당분야별 기사 더보기 1 뉴진스 ‘완전체’ 복귀 무산…어도어 “다니엘에 계약해지 통보” 2 NYT “‘어쩔수가없다’, 미국 대신 한국서 만들어 흥행” 3 가마치통닭, 개그우먼 이수지 홍보모델 선정 4 “PGA 입성 못했지만, 자신감 얻었다”… 배용준, 미국무대 실패에서 배운 교훈 5 올해도 빛난 손… 축구계 기적에 ‘손흥민 UEL 우승’ 뽑혀 해당분야별 기사 더보기 1 50만원에도 지갑 선뜻… 5~6시간 줄서도 괜찮아… ‘연말 필수템’ 된 케이크 2 “나노 플라스틱, 뇌까지 침투 ‘파킨슨병’ 위험 높여” 3 “돈이 1등 아니라고?” 한국인 행복 조건에 들어간 ‘이것’ 4 박천휴·임윤찬·전민철 등 스타들 활약 속 빈익빈부익부 5 블루엘리펀트, 베벌리힐스에 첫 미국 매장 문 열어 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 쿠팡, 정보유출 보상 1인당 5만원…1조6850억원 규모 무려 400만원…‘마약’ 황하나, 구속 때 입은 패딩 실체 대한항공, 납품업체 해킹에 임직원 개인정보 유출…“긴급조치” “할머니 미안해요” 선배 협박·폭행에 16세 소년 사망 버티는 세입자들… 서울 분양·입주권 거래도 6년 만에 최대 내일부터 맹추위… “이불로 버텨” 한숨마저 얼어붙는 쪽방촌 50만원에도 지갑 선뜻… 5~6시간 줄서도 괜찮아… ‘연말 필수템’ 된 케이크 운전 중 기절 버스정류장 돌진…사상 사고 낸 40대 무죄 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요