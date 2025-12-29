시사 전체기사

김건희 특검, 최종 수사 결과 발표

입력:2025-12-29 11:50
공유하기
글자 크기 조정

민중기 특별검사가 29일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트빌딩 브리핑실에서 열린 최종 브리핑에서 수사결과 발표를 하고 있다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쿠팡, 정보유출 보상 1인당 5만원…1조6850억원 규모
무려 400만원…‘마약’ 황하나, 구속 때 입은 패딩 실체
대한항공, 납품업체 해킹에 임직원 개인정보 유출…“긴급조치”
“할머니 미안해요” 선배 협박·폭행에 16세 소년 사망
버티는 세입자들… 서울 분양·입주권 거래도 6년 만에 최대
내일부터 맹추위… “이불로 버텨” 한숨마저 얼어붙는 쪽방촌
50만원에도 지갑 선뜻… 5~6시간 줄서도 괜찮아… ‘연말 필수템’ 된 케이크
운전 중 기절 버스정류장 돌진…사상 사고 낸 40대 무죄
국민일보 신문구독