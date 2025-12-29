수리남서 40대 남성 흉기 난동…자녀 4명 등 9명 사망
남아프리카 북부 국가 수리남에서 흉기 난동 사건이 벌어져 어린이 5명을 포함한 9명이 숨졌다.
28일(현지시간) AP통신 등에 따르면 수리남 수도 파라마리보시 경찰 당국은 “시 외곽에서 흉기 공격이 발생해 9명이 숨지고 성인 1명, 어린이 1명이 중상을 입었다”고 밝혔다.
파라마리보 인근 리슐리외 지역에 거주하는 43세 남성 용의자는 자택에서 전화로 아내와 말다툼을 벌이다가 자신의 자녀들에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.
용의자는 별거 중인 아내가 직접 아이들을 데리러 오지 않고 다른 사람을 보내겠다고 말하자 돌연 격분해 범행을 시작한 것으로 조사됐다.
용의자는 이후 이웃집으로 이동해 흉기 난동을 이어가다가 경찰에 체포됐다. 이날 용의자 자녀 4명, 이웃집 아이 1명 등 어린이 5명과 성인 4명이 사망한 것으로 파악됐다.
워싱턴포스트는 “인구 약 60만명의 남아메리카 최소 독립국 수리남은 지역 내 가장 낮은 범죄율을 보여왔으나, 지난해 살인 사건 발생이 인구 10만명당 30건으로 급증하는 등 상황이 악화되고 있다”고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사