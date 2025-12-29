뉴진스 5인 완전체 깨졌다…하니 복귀, 다니엘 ‘계약해지’
소속사 어도어와 1년여간 전속계약 분쟁을 이어 온 걸그룹 뉴진스의 ‘5인 완전체’ 활동이 결국 불가능해졌다. 멤버 다니엘이 사실상 방출되면서다.
어도어는 29일 입장문을 내고 “다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께하기 어렵다고 판단해 금일 전속계약 해지를 통보했다”며 “분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다.
나머지 네 멤버는 어도어에서 활동을 이어갈 전망이다. 이미 어도어로 복귀한 해린·혜인에 이어 나머지 두 멤버 하니·민지도 복귀 수순을 밟고 있다. 어도어는 “하니는 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께하기로 결정했다”면서 “민지 역시 어도어와 대화를 나누고 있으며, 상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 지속적으로 이어가고 있다”고 전했다.
앞서 뉴진스 멤버들은 하이브와의 갈등으로 해임된 민 전 대표의 복귀 등을 요구했으나 받아들여지지 않자 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장했다. 어도어는 같은 해 12월 뉴진스에 대한 전속계약 유효확인 소송을 내고, 본안 소송 결론이 나기 전까지 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청도 냈다. 법원은 가처분 사건과 1심에서 모두 어도어의 손을 들어줬다.
어도어는 “대화 과정에서 멤버들이 오랜 기간 지속적으로 왜곡되고 편향된 정보를 들으며 회사에 대해 많은 오해를 해 분쟁에까지 이르게 됐음을 알게 됐다. 다소 시간이 걸리더라도 정확한 사실관계를 바탕으로 오해를 완전히 해소하는 과정이 필요하다는 데 뜻을 같이했다”며 “사안을 원만히 마무리하고 하루빨리 뉴진스가 팬 여러분 곁으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사