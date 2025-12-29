CJ그룹 ‘꿈지기 철학’, 한국 남자 골프 발전에 기여
임성재·김시우·안병훈·이경훈 PGA투어서 활약
배용준·최승빈·크리스 김 등 유망주 발굴해 육성
CJ그룹이 후원하는 골프 선수들이 2025 시즌 KPGA와 국제 주니어 무대에서 활약하며 ‘꿈지기 철학’의 가치를 성적으로 증명했다.
KPGA투어에서 활약하는 배용준(25)과 최승빈(24), 그리고 주니어 라이더컵에서 유럽 대표로 활약한 재영 동포 선수 크리스 김(18·한국명 김동한)이다.
배용준은 지난 5월 KPGA 클래식 우승 등으로 제네시스 포인트 최종 5위로 시즌을 마무리했다.
최승빈은 지난 10월 KPGA 더채리티클래식에서 우승하며 2년 4개월 만에 투어 통산 2승째를 기록했다.
두 선수는 나란히 미국프로골프(PGA)투어 Q스쿨에 도전했으나 아쉽게 그 뜻을 이루지 못했다. 배용준은 파이널, 최승빈은 2차전까지 진출했다.
크리스 김은 2024년 PGA투어 더 CJ컵 바이런 넬슨에서 PGA투어 역사상 최연소(만 16세) 컷 통과 기록을 세운 기대주다. 2023년에 이어 2회 연속 주니어 라이더컵 유럽 대표로 선발됐다.
CJ는 ‘꿈지기 철학’을 바탕으로 글로벌 No.1에 도전하는 다양한 선수들을 후원하고 있다. PGA투어의 임성재(27), 김시우(30), 안병훈(34), 이경훈(34) 등이 CJ의 후원으로 한국 골프의 위상을 높이고 있다.
CJ 관계자는 “TEAM CJ 선수들이 2025년 한 해 각자의 무대에서 의미 있는 성과를 만들어 준 것에 큰 자부심을 느낀다”며 “앞으로도 선수들이 더 큰 무대에서 글로벌 No.1에 도전할 수 있도록 장기적·체계적인 후원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
