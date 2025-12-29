포항 생활폐기물처리시설 입지 공모 대송면·신광면 신청…내년 12월 선정
경북 포항시가 앞으로 30년간 생활폐기물을 안정적이고 친환경적으로 처리하기 위한 첫걸음을 뗐다.
29일 시에 따르면 지난 8월 6일부터 12월 26일까지 실시한 생활폐기물 처리시설 ‘포항에코빌리지’ 입지 후보지 공개모집에 남구 대송면과 북구 신광면이 유치신청서를 제출했다.
포항에코빌리지는 현재 운영 중인 호동2매립장과 생활폐기물 에너지화 시설을 대체할 복합 환경기초시설이다. 2034년까지 소각시설과 매립시설 등 총 6개의 폐기물 처리시설과 주민 편익 시설을 조성한다.
시는 내년 1월 중 주민대표와 시의원, 관련 분야 전문가 등으로 구성된 입지선정위원회를 구성하고 2월부터 입지타당성 조사 용역을 실시할 예정이다.
이어 5월에는 전략환경영향평가를 하고 12월에는 입지타당성 조사와 전략환경영향평가 결과를 종합해 두 지역 가운데 최적의 입지를 최종 선정할 계획이다.
최종 입지로 선정된 지역에는 총 450억원 규모의 주민편익시설을 설치하고 준공 이후 30년간 매년 약 17억원의 주민지원기금이 조성된다.
포항시 관계자는 “포항에코빌리지는 지속 가능한 도시 발전과 시민 생활 편의를 위해 반드시 필요한 시설”이라며 “앞으로 공정하고 투명한 절차를 통해 주민과 함께하는 환경친화적 시설을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
