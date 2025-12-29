김건희 질타한 특검 “대통령 버금가는 지위 향유… 尹과 정치공동체”
김건희 특검은 29일 최종 수사 결과를 발표하면서 김 여사를 호칭 없이 ‘김건희’로 호명했다. 특검을 지휘한 민중기 특검은 직접 “김건희는 대통령 배우자의 신분을 이용해 고가의 금품을 쉽게 수수하고 각종 인사와 공천에도 폭넓게 개입했다”고 질타했다.
민 특검은 이날 특검 사무실이 있는 서울 종로구 KT광화문웨스트빌딩에서 수사 결과를 발표하며 “대통령 배우자의 권한 남용으로 인해 대한민국의 공적 시스템이 크게 훼손됐음을 여러 사건에서 확인했다”며 이같이 밝혔다. 민 특검과 특검보 7명은 김 여사 이름을 총 42회 언급하며 ‘김건희 국정농단 의혹’이 사실로 드러났다고 강조했다.
정치브로커 명태균씨 관련 의혹을 수사한 오정희 특검보는 “김건희가 윤석열 전 대통령의 정치 입문 단계부터 주도적 역할을 했다”며 “그 연장선에서 대통령 당선 후에도 공천에 적극 개입하는 등 ‘정치공동체’로 활동해 온 것이 명확히 드러났다”고 말했다. 그러면서 “공식적인 지위나 권한이 없는 김건희가 대통령에 버금가는 지위를 향유했다”고 지적했다.
도이치모터스·삼부토건 등 주가조작 의혹을 맡았던 김형근 특검보는 “서로 공통분모 없는 다양한 사람들이 대통령이 아닌 김건희를 찾아가 자신이 원하는 바를 청탁하고 금품을 교부했다”며 “그 결과 이들의 청탁은 김건희에게 청탁한 그대로 실현됐다”고 밝혔다. 이어 “대통령의 배우자가 역사책에서나 볼 법한 현대판 매관매직을 일삼고 국민의 눈길이 미치지 않는 장막 뒤에서 불법적으로 국정에 개입한 사실이 특검 수사 결과 확인됐다”고 덧붙였다.
건진법사 전성배씨와 통일교 관련 의혹 수사를 진행했던 박상진 특검보는 “아무런 법적 권한이 없는 김건희가 국정에 개입했다”고 지적했다. 박 특검보는 “이 사건은 정교분리라는 헌법적 가치에 정면으로 배치되는 통일교 지도자의 정교일치 욕망, 대통령 권력을 등에 업은 대통령 배우자와 정권 실세의 도덕적 해이와 준법정신 결여, 정권에 기생하는 브로커들의 이권 추구 등이 결합해 빚어낸 결과”라고 밝혔다.
구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.kr
