백경현 구리시장 “GTX-B 갈매역 정차, 정책적 결단 필요해”
“갈매역 정차는 교통생존권 문제” 정부 결단 촉구
경기 구리시가 GTX-B 노선 갈매역 정차는 수도권 동북부 광역교통 문제 해결의 핵심이라며 국토교통부와 민간사업자의 정책적 결단을 촉구하고 나섰다.
백경현 구리시장은 29일 기자회견을 열고 “GTX-B 갈매역 정차는 단순한 역 신설이 아니라 갈매권역 약 6만명 시민의 교통생존권과 직결된 사안”이라고 강조했다.
백 시장은 갈매지구와 2027년 준공 예정인 갈매역세권지구 주민들이 정차 혜택 없이 소음·진동·분진 등 환경 피해만 감내하는 현재의 구조는 불합리하다고 지적했다.
그간 구리시는 GTX-B 갈매역 정차가 경제성과 기술성을 모두 갖췄다는 점을 수차례의 공식 검증을 통해 확인했다고 설명했다.
2024년 3월 착수한 사전타당성조사 용역에서는 승강장 공용 방식 기준 비용 대비 편익(B/C)이 1.57로 분석됐으며, 이후 국가철도공단의 타당성 검증 용역에서도 B/C 1.45로 충분한 경제성이 입증됐다. 열차 운행, 표정속도, 신호 체계 등 기술적 문제도 없는 것으로 확인됐다.
반면 국토교통부는 갈매역과 별내역 간 거리가 1.5㎞로 광역철도사업 업무처리지침상 역 간 거리 기준에 미달하고, 민간사업자의 승강장 공용 불가 의견 등을 이유로 현 시점에서 정차는 어렵다는 입장을 최근 밝힌 바 있다.
이에 대해 구리시는 GTX-B 건설 분담금 약 400억원을 부담하는 데다, 정차 없이 통과할 경우 발생하는 소음과 진동 피해를 고스란히 떠안고 있다고 반박했다.
특히 GTX-B 개통 이후 경춘선 셔틀열차 재배치로 배차 간격이 늘어나면 오히려 교통 서비스가 후퇴할 수 있다는 점도 우려했다.
백 시장은 갈매 공공주택지구와 갈매역세권 공공주택지구가 분리 개발되면서 광역교통개선대책이 수립되지 않은 구조적 문제가 시민 피해로 이어지고 있다며, 이는 역 간 거리 기준 예외를 적용할 충분한 사유라고 밝혔다.
시는 갈매역 정차를 업무처리지침 예외 조항으로 인정하고, 정차에 따른 비용 부담과 손실 보전은 시가 감수하는 만큼 국토교통부와 민간사업자가 적극 협조해야 한다고 공식 요청했다.
백 시장은 “GTX-B 갈매역 정차 문제가 정당이나 정치적 유불리를 떠난 시민 삶의 문제라며, 여야를 막론한 초당적 협력이 필요하다”며 “2026년까지 정차 확정을 목표로 끝까지 대응하겠다”고 강조했다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
