시사 전체기사

백경현 구리시장 “GTX-B 갈매역 정차, 정책적 결단 필요해”

입력:2025-12-29 11:11
공유하기
글자 크기 조정

“갈매역 정차는 교통생존권 문제” 정부 결단 촉구

백경현 구리시장이 29일 시청 회의실에서 GTX-B 갈매역 정차를 촉구하는 기자회견을 진행하고 있다. 박재구 기자

경기 구리시가 GTX-B 노선 갈매역 정차는 수도권 동북부 광역교통 문제 해결의 핵심이라며 국토교통부와 민간사업자의 정책적 결단을 촉구하고 나섰다.

백경현 구리시장은 29일 기자회견을 열고 “GTX-B 갈매역 정차는 단순한 역 신설이 아니라 갈매권역 약 6만명 시민의 교통생존권과 직결된 사안”이라고 강조했다.

백 시장은 갈매지구와 2027년 준공 예정인 갈매역세권지구 주민들이 정차 혜택 없이 소음·진동·분진 등 환경 피해만 감내하는 현재의 구조는 불합리하다고 지적했다.

그간 구리시는 GTX-B 갈매역 정차가 경제성과 기술성을 모두 갖췄다는 점을 수차례의 공식 검증을 통해 확인했다고 설명했다.

2024년 3월 착수한 사전타당성조사 용역에서는 승강장 공용 방식 기준 비용 대비 편익(B/C)이 1.57로 분석됐으며, 이후 국가철도공단의 타당성 검증 용역에서도 B/C 1.45로 충분한 경제성이 입증됐다. 열차 운행, 표정속도, 신호 체계 등 기술적 문제도 없는 것으로 확인됐다.

반면 국토교통부는 갈매역과 별내역 간 거리가 1.5㎞로 광역철도사업 업무처리지침상 역 간 거리 기준에 미달하고, 민간사업자의 승강장 공용 불가 의견 등을 이유로 현 시점에서 정차는 어렵다는 입장을 최근 밝힌 바 있다.

이에 대해 구리시는 GTX-B 건설 분담금 약 400억원을 부담하는 데다, 정차 없이 통과할 경우 발생하는 소음과 진동 피해를 고스란히 떠안고 있다고 반박했다.

특히 GTX-B 개통 이후 경춘선 셔틀열차 재배치로 배차 간격이 늘어나면 오히려 교통 서비스가 후퇴할 수 있다는 점도 우려했다.

백 시장은 갈매 공공주택지구와 갈매역세권 공공주택지구가 분리 개발되면서 광역교통개선대책이 수립되지 않은 구조적 문제가 시민 피해로 이어지고 있다며, 이는 역 간 거리 기준 예외를 적용할 충분한 사유라고 밝혔다.

시는 갈매역 정차를 업무처리지침 예외 조항으로 인정하고, 정차에 따른 비용 부담과 손실 보전은 시가 감수하는 만큼 국토교통부와 민간사업자가 적극 협조해야 한다고 공식 요청했다.

백 시장은 “GTX-B 갈매역 정차 문제가 정당이나 정치적 유불리를 떠난 시민 삶의 문제라며, 여야를 막론한 초당적 협력이 필요하다”며 “2026년까지 정차 확정을 목표로 끝까지 대응하겠다”고 강조했다.

구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쿠팡, 정보유출 보상 1인당 5만원…1조6850억원 규모
무려 400만원…‘마약’ 황하나, 구속 때 입은 패딩 실체
대한항공, 납품업체 해킹에 임직원 개인정보 유출…“긴급조치”
“할머니 미안해요” 선배 협박·폭행에 16세 소년 사망
버티는 세입자들… 서울 분양·입주권 거래도 6년 만에 최대
내일부터 맹추위… “이불로 버텨” 한숨마저 얼어붙는 쪽방촌
50만원에도 지갑 선뜻… 5~6시간 줄서도 괜찮아… ‘연말 필수템’ 된 케이크
운전 중 기절 버스정류장 돌진…사상 사고 낸 40대 무죄
국민일보 신문구독