뉴진스 ‘완전체’ 복귀 무산…어도어 “다니엘에 계약해지 통보”

“다니엘 가족 1인과 민희진에 법적 책임 물을 것”

뉴진스. 어도어 제공

걸그룹 뉴진스의 완전체 복귀가 무산됐다. 어도어는 최근 분쟁 상황을 초래한 중대한 책임이 다니엘에게 있다고 판단, 계약해지를 통보했다.



어도어는 29일 “전속계약유효확인의 소 판결 확정 이후 민지, 하니, 다니엘 및 세 멤버의 가족분들과 많은 대화를 나눠왔다”며 “다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단하여 당사는 금일 전속계약해지를 통보했다”고 밝혔다. 그러면서 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라고 덧붙였다.



하니는 뉴진스로 복귀한다. 어도어는 “하니는 가족분들과 함께 한국을 방문해 어도어와 장시간에 걸쳐 깊이 있는 대화를 나누었다”며 “진솔한 대화 끝에, 하니는 법원의 판결을 존중하여 어도어와 함께 하기로 결정했다”고 전했다. 민지는 복귀를 협의 중이다. 어도어는 “민지 역시 어도어와 대화를 나누고 있으며 상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 지속적으로 이어가고 있다”고 밝혔다.



어도어는 “어도어는 대화 과정에서 멤버들이 오랜 기간 지속적으로 왜곡되고 편향된 정보를 들으면서 회사에 대해 많은 오해를 하고 분쟁에까지 이르게 됐음을 알게 됐다”며 “당사와 아티스트는 팬들과 대중의 사랑을 회복하기 위해서는 다소 시간이 걸리더라도 정확한 사실관계를 바탕으로 오해를 완전히 해소하는 과정이 필요하다는데 뜻을 같이했다”고 밝혔다. 그러면서 “분쟁 과정에서 발생한 여러 논란에 대해서도 추후 말씀드릴 기회를 갖기로 했고 시기와 방식을 논의 중”이라며 “사안을 원만히 마무리하고 하루빨리 뉴진스가 팬 여러분 곁으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.



앞서 혜린과 해인은 어도어와의 협의 끝에 복귀를 결정했다. 어도어는 지난달 12일 “뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다”고 전했다. 뒤이어 민지, 하니, 다니엘 등 3명의 멤버도 소속사 복귀 의사를 전했으나 어도어는 “진의를 확인 중”이라고 입장을 낸 후 최근까지 대화를 이어왔다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 걸그룹 뉴진스의 완전체 복귀가 무산됐다. 어도어는 최근 분쟁 상황을 초래한 중대한 책임이 다니엘에게 있다고 판단, 계약해지를 통보했다.어도어는 29일 “전속계약유효확인의 소 판결 확정 이후 민지, 하니, 다니엘 및 세 멤버의 가족분들과 많은 대화를 나눠왔다”며 “다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단하여 당사는 금일 전속계약해지를 통보했다”고 밝혔다. 그러면서 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라고 덧붙였다.하니는 뉴진스로 복귀한다. 어도어는 “하니는 가족분들과 함께 한국을 방문해 어도어와 장시간에 걸쳐 깊이 있는 대화를 나누었다”며 “진솔한 대화 끝에, 하니는 법원의 판결을 존중하여 어도어와 함께 하기로 결정했다”고 전했다. 민지는 복귀를 협의 중이다. 어도어는 “민지 역시 어도어와 대화를 나누고 있으며 상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 지속적으로 이어가고 있다”고 밝혔다.어도어는 “어도어는 대화 과정에서 멤버들이 오랜 기간 지속적으로 왜곡되고 편향된 정보를 들으면서 회사에 대해 많은 오해를 하고 분쟁에까지 이르게 됐음을 알게 됐다”며 “당사와 아티스트는 팬들과 대중의 사랑을 회복하기 위해서는 다소 시간이 걸리더라도 정확한 사실관계를 바탕으로 오해를 완전히 해소하는 과정이 필요하다는데 뜻을 같이했다”고 밝혔다. 그러면서 “분쟁 과정에서 발생한 여러 논란에 대해서도 추후 말씀드릴 기회를 갖기로 했고 시기와 방식을 논의 중”이라며 “사안을 원만히 마무리하고 하루빨리 뉴진스가 팬 여러분 곁으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.앞서 혜린과 해인은 어도어와의 협의 끝에 복귀를 결정했다. 어도어는 지난달 12일 “뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다”고 전했다. 뒤이어 민지, 하니, 다니엘 등 3명의 멤버도 소속사 복귀 의사를 전했으나 어도어는 “진의를 확인 중”이라고 입장을 낸 후 최근까지 대화를 이어왔다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지