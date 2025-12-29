대구정책연 “영호남 순환 고속화 철도망 23조 효과”
대구와 광주를 잇는 ‘달빛철도’가 건설되면 영호남을 순환하는 고속화 철도망 구축이 가능해져 조 단위 경제효과가 기대된다는 연구결과가 나왔다.
대구정책연구원이 최근 발표한 ‘대구-광주 달빛철도 연계 영호남 순환 고속화 철도망 사업’ 연구 결과에 따르면 대구와 광주, 목포, 보성, 순천, 광양, 진주, 창원, 부산, 울산, 경주, 포항을 잇는 길이 722.8㎞의 순환 고속화 철도망이 구축되면 생산유발효과가 23조6000억원에 이를 것으로 예상된다.
또 취업유발효과가 13만명, 사회적 편익이 연 21조7000억원, 영호남 교류인구가 연 4900만명, 소비증진효과가 연 5조원에 이를 것으로 전망된다.
대구정책연구원은 영호남 순환 고속화 철도망 구축의 전제 조건이 달빛철도 건설이라고 분석했다. 대구와 광주를 1시간 생활권으로 연결하는 동서 횡단 철도(198.8㎞) 건설 사업인 달빛철도는 단순한 교통망 확충을 넘어 영호남 지역의 경제 활성화와 문화 교류를 촉진하는 국가 균형 발전 핵심 인프라 구축 사업이다. 2030년 개통을 목표로 철도가 지날 예정인 영호남 10개 지방자치단체가 사업에 참여하고 있다. 조속한 사업 추진을 위해 지자체들과 정치권이 정부에 예비타당성조사 면제를 요구하고 있다.
대구정책연구원은 달빛철도(내륙축)가 연안을 연결하는 해륙축으로 발전하게 될 것이라고 전망했다. 광주에서 목포로 이어지는 서남부 해륙축과 대구에서 포항을 잇는 동남부 해륙축, 목포에서 이어지는 남해안 벨트가 연결돼 ‘영호남 메가성장순환벨트’를 구축할 수 있다는 것이다. 영호남 순환 고속화 철도망이 구축되면 신산업벨트, 관광문화벨트, 물류벨트, 역세권벨트 등 4대 권역을 형성할 수 있고 이 권역들이 남부거대경제권 성장 동력으로 작용할 것이라고 내다봤다.
연구진은 경부고속철, 호남고속철 등 이미 고속열차가 운행 중이거나 목포-보성-광양, 마산-부산 등 예정된 노선이 전체 구간의 72.5%를 차지하고 있어 나머지 27.5%를 차지하는 달빛철도만 건설되면 영호남 순환 고속화 철도가 완성될 수 있다고 강조했다.
박양호 대구정책연구원장은 29일 “서울의 순환전철인 2호선이 서울의 변혁을 일으켰듯이 영호남 순환 고속화 철도망도 영호남 발전과 국가균형성장을 일으킬 수 있다”며 “영호남 교류증진으로 공동번영은 물론 국민통합도 이룰 수 있다”고 말했다.
한편 대구시는 달빛철도 사업을 내년 핵심 사업 중 하나로 추진할 방침이다. 예타 면제 조기 확정을 위해 영호남 도시들과 힘을 모을 계획이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사