대구정책연 “영호남 순환 고속화 철도망 23조 효과”

또 취업유발효과가 13만명, 사회적 편익이 연 21조7000억원, 영호남 교류인구가 연 4900만명, 소비증진효과가 연 5조원에 이를 것으로 전망된다.

대구정책연구원은

영호남 순환 고속화 철도망 구축의 전제 조건이 달빛철도 건설이라고 분석했다.

대구와 광주를 1시간 생활권으로 연결하는 동서 횡단 철도(198.8㎞) 건설 사업인 달빛철도는 단순한 교통망 확충을 넘어 영호남 지역의 경제 활성화와 문화 교류를 촉진하는 국가 균형 발전 핵심 인프라 구축 사업이다. 2030년 개통을 목표로 철도가 지날 예정인 영호남 10개 지방자치단체가 사업에 참여하고 있다. 조속한 사업 추진을 위해 지자체들과 정치권이 정부에 예비타당성조사 면제를 요구하고 있다.

전체 구간의 72.5%를 차지하고 있어 나머지 27.5%를 차지하는 달빛철도만 건설되면 영호남 순환 고속화 철도가 완성될 수 있다고 강조했다.