제네시스핀 ‘2025 중소벤처기업부 장관상’ 수상
블록체인 및 디지털 플랫폼 전문기업 제네시스핀은 디지털 신산업 분야 발전과 기술 혁신에 기여한 공로를 인정받아 2025년 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 29일 밝혔다.
이번 수상은 중소벤처기업부가 주관한 ‘2025 소비자 보호 사이버보안 우수기업’ 선정 과정에서 기술 경쟁력과 산업 확장성, 향후 성장 가능성 등을 종합적으로 평가해 이뤄졌다. 제네시스핀은 블록체인 기반 플랫폼 기술과 메타버스·디지털 콘텐츠 분야에서의 사업 성과를 인정받았다.
제네시스핀은 블록체인 게임 디지털 자산 플랫폼, NFT 및 Defi 콘텐츠 서비스를 중심으로 사업을 전개하고 있는 기술 기업이다. 확장성과 안정성을 갖춘 블록체인 기술을 토대로 디지털 소유권과 사용자 중심의 경제 구조를 구현하는 데 주력해 왔다.
김선린 제네시스핀 대표는 “이번 중소벤처기업부 장관상 수상은 기술 개발을 넘어 지속 가능한 디지털 생태계를 만들기 위한 제네시스핀의 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 블록체인 기술을 통해 새로운 산업 가치와 사용자 경험을 창출해 나가겠다”고 말했다.
제네시스핀은 이번 수상을 계기로 국내외 파트너십을 확대하고, 블록체인 기반 플랫폼 고도화와 글로벌 시장 진출을 추진할 계획이다. 이를 통해 디지털 신산업 분야에서 경쟁력을 강화하고, 중소벤처기업의 혁신 모델로 자리매김한다는 방침이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사