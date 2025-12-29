“쿠팡 ‘5만원 이용권’, 보상 아닌 국민기만…강제소비 불과”
29일 쿠팡이 내놓은 ‘3370만명 개인정보 유출 사태’ 보상안에 대해 참여연대는 “쿠팡이 또 다시 국민기만에 나섰다”며 “매출을 더 높이기 위한 꼼수에 지나지 않는다”고 강하게 비판했다.
참여연대는 이날 논평을 통해 “(쿠팡이) 국민 신뢰를 복원하기 위해 1인당 5만원, 1조6850억원 규모의 보상을 하겠다고 발표했지만 현금보상이 아닌 구매이용권을 내놨다”며 “이는 한달 요금의 절반을 면제한 SK텔레콤의 보상안보다도 후퇴한 안”이라고 일갈했다.
쿠팡은 지난달 개인정보 유출 통지를 받은 와우·일반·탈퇴회원 모두에게 1인당 5만원의 이용권을 제공하겠다고 발표했다. 이용권은 로켓배송·로켓직구·판매자 로켓·마켓플레이스 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡이츠(5000원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원) 총 4가지로 분할 지급한다.
참여연대는 “월 이용료를 추가로 납부하는 멤버십 회원이 아니면 결국 구매이용권에 돈을 더 얹어서 상품을 구입하도록 하는 매출확대를 위한 유인책에 지나지 않는다”며 “피해회복이 아니라 강제 소비에 불과하다”고 지적했다.
이어 “게다가 쿠팡트래블이나 알럭스 같은 쿠팡의 부수적인 서비스에 각각 2만원씩 이용권을 제공하면서 여행상품 서비스나 명품 구입 서비스의 시장점유율을 확대하려는 꼼수도 내놨다”며 “할인이 아니라 마케팅비의 지출이며, 이마저도 결국 매출확대를 통해 손해를 보지 않겠다는 뜻”이라고 강조했다.
한편 쿠팡이 자체 조사 결과를 정부와 협의 없이 일방적으로 발표한 데는 정부와 국회의 책임도 있다고 짚었다. 참여연대는 “정부와 국회는 개인정보를 유출한 기업에 대한 솜방망이 과징금 규정을 대폭 손보고, 집단소송법과 징벌적손배제·증거개시제도를 도입하는 ‘쿠팡방지3법’을 제정해야 한다”며 “결국 반복되는 대규모 개인정보 유출사태의 재발을 방지하려면 천문학적인 손해배상을 피하기 위한 기업의 자발적인 보안투자 확대와 선제적인 피해구제 노력이 이뤄져야 한다”고 주장했다.
