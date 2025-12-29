조달청 ‘가덕도신공항 부지조성공사’ 입찰 공고
조달청이 ‘가덕도신공항 부지조성공사’를 입찰공고했다고 29일 밝혔다.
부지조성공사는 설계·시공 일괄입찰(턴키)로 진행되며 84개월이었던 공사기간은 106개월로, 공사금액은 물가상승분을 반영해 10조5000억원에서 10조7000억원 규모로 늘려 진행된다.
입찰참여 확대와 경쟁입찰을 위해 공동계약 시 시공능력평가액 상위 10대 건설사의 공동수급체 구성을 3개사 이내로 허용하고, 최대 20개의 지역업체가 추가로 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있도록 했다.
입찰 참여를 원하는 업체는 내년 1월 16일까지 입찰참가자격 사전심사(PQ) 신청서를 제출해야 하며, 같은 달 29일 적격업체를 대상으로 현장설명을 실시할 계획이다.
이후 6개월 간 기본설계서(우선시공분 실시설계서) 작성 후 설계심의·입찰가격 평가를 거쳐 내년 8월쯤 실시설계 적격자를 선정할 예정이다.
권혁재 조달청 시설사업국장은 “역량 있는 건설업체들의 적극적인 참여를 당부한다”며 “신속한 계약업무 추진으로 가덕도신공항 건설이 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사