조달청 ‘가덕도신공항 부지조성공사’ 입찰 공고

입력:2025-12-29 10:55
조달청이 ‘가덕도신공항 부지조성공사’를 입찰공고했다고 29일 밝혔다.

부지조성공사는 설계·시공 일괄입찰(턴키)로 진행되며 84개월이었던 공사기간은 106개월로, 공사금액은 물가상승분을 반영해 10조5000억원에서 10조7000억원 규모로 늘려 진행된다.

입찰참여 확대와 경쟁입찰을 위해 공동계약 시 시공능력평가액 상위 10대 건설사의 공동수급체 구성을 3개사 이내로 허용하고, 최대 20개의 지역업체가 추가로 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있도록 했다.

입찰 참여를 원하는 업체는 내년 1월 16일까지 입찰참가자격 사전심사(PQ) 신청서를 제출해야 하며, 같은 달 29일 적격업체를 대상으로 현장설명을 실시할 계획이다.

이후 6개월 간 기본설계서(우선시공분 실시설계서) 작성 후 설계심의·입찰가격 평가를 거쳐 내년 8월쯤 실시설계 적격자를 선정할 예정이다.

권혁재 조달청 시설사업국장은 “역량 있는 건설업체들의 적극적인 참여를 당부한다”며 “신속한 계약업무 추진으로 가덕도신공항 건설이 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

