중국, 또 육·해·공·로켓군 동원해 ‘대만 포위·봉쇄’ 훈련…“실전능력 검증”
중국 인민해방군이 육·해·공·로켓군을 동원해 대만을 포위하는 훈련을 시작했다. 중국이 대만 문제를 놓고 일본·미국과 갈등 중인 가운데 이번 훈련에 대해 ‘대만 독립·분열 세력과 외부 간섭에 대한 강력한 경고’라는 의미를 부여했다.
중국 인민해방군 동부전구 대변인은 29일 소셜미디어 웨이보를 통해 이날부터 동부전구 육·해·공·로켓군 등의 병력을 동원해 대만해협과 대만 북·서남·동남·동부에서 ‘정의의 사명-2025’ 훈련을 진행한다고 밝혔다.
특히 30일에는 현지시간 오전 8시부터 오후 6시까지 대만을 둘러싼 다섯 군데 해·공역에서 ‘중요 군사 훈련’을 하면서 실탄 사격도 진행할 것이라고 전했다.
대변인은 “해·공군의 전투 대비 순찰과 종합 통제권 탈취, 주요 항만·지역 봉쇄, 외곽 입체 차단 등이 중점”이라며 “함선·항공기가 여러 방향에서 대만 섬에 접근하며 여러 군종이 합동 돌격함으로써 동부전구 부대의 합동 작전 실전 능력을 검증하는 것이 목적”이라고 설명했다.
이어 “이는 대만 독립 분열 세력과 외부 간섭 세력에 대한 강력한 경고이자 국가 주권을 수호하고 국가 통일을 수호하기 위한 정당하고 필수적인 행동”이라고 강조했다.
중국군은 지난해 5월 ‘반중·독립 성향’인 라이칭더 대만 총통 취임 3일 만에 대만을 포위·봉쇄하는 ‘리젠-2024A’ 훈련을 실시했다. 그해 10월 같은 성격의 ‘리젠-2024B’ 훈련을 한 데 이어 라이 총통이 중국을 적대 세력으로 규정한 지난 4월에도 대만 독립·분열 세력에게 경고하겠다면서 대만 포위·봉쇄 훈련인 ‘해협 레이팅-2025A' 훈련을 했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
