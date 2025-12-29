‘원전 15기 전력’ 부담에 꺼낸 이전론… 용인 반도체, 전력 앞에서 멈칫

초대형 전력 수요에 송전망 갈등

김성환 장관 “이전 고민” 발언 파장

‘에너지 지산지소’ 원칙 재부상

비수도권 산업 입지 재검토론 확산

윤곽 드러낸 600조 SK 용인클러스터. 연합뉴스

김성환 기후에너지환경부 장관이 경기도 용인 반도체 클러스터와 관련해 “이전을 고민하고 있다”고 언급하면서 반도체 산업과 전력 정책을 둘러싼 구조적 한계가 다시 수면 위로 떠올랐다. 이미 국가산업단지로 확정돼 조성 절차가 진행 중인 사업이지만 막대한 전력 수요와 송전망 갈등이 맞물리며 정책적 딜레마가 드러났다는 분석이 나온다.