첫째아도 출산축하금 20만원…광주 동구, 지원 확대
입양가정도 20만원 지원
광주 동구는 저출산 극복과 출산 친화 환경 조성을 위해 2026년부터 출산축하금 지원 대상을 확대한다고 29일 밝혔다.
그동안 동구는 둘째아 이상 출산가정에만 20만 원의 출산축하금을 지원해 왔으나, 내년 1월 1일 이후 출생아부터는 첫째아를 포함한 모든 출산가정과 입양가정에 출산축하금 20만 원을 지원한다.
지원 자격은 부 또는 모가 출생신고일(또는 입양신고일)부터 신청일 현재까지 동구에 주민등록을 두고 실제 거주하고 있어야 한다. 입양의 경우 만 12개월 미만 영아를 입양한 가정에 한해 지원한다.
출산축하금은 출생신고 시 관할 주소지 행정복지센터에서 간편하게 신청할 수 있다.
광주 동구 관계자는 “이번 출산축하금 지원 대상 확대가 출산 및 입양가정에 조금이나마 경제적 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 만들기 위해 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
