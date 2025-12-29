커다란 덩치에 거대한 귀여움… 롯데월드 아쿠아리움, ‘카피바라’ 전시
연말연시 롯데월드 아쿠아리움에 행복한 기운을 가져다 줄 새로운 동물 친구가 찾아온다. 29일부터 신규 생물 카피바라의 전시를 오픈한다.
남아메리카에 주로 서식하는 카피바라는 설치류 중 가장 몸집이 크다. 성체 몸길이는 1m, 몸무게만 60㎏에 달한다. ‘카피바라’라는 이름은 인디오 언어로 ‘초원의 지배자’라는 의미를 지녔다. 하지만 커다란 덩치와 이름의 강인한 의미와는 달리 카피바라는 온순한 성격과 여러 동물들과도 잘 어울릴 만큼 폭 넓은 친화력까지 갖춘 것으로 알려져 ‘힐링 동물’로 통한다.
특히 편안함과 진정성 어린 공감을 주제로 하는 ‘무해한 콘텐츠’가 대중을 상대로 사랑받는 트렌드와 맞물리며 카피바라는 더욱 주목 받고 있다. 실제로 SNS를 중심으로 카피바라 특유의 여유로운 표정과 느긋한 행동들을 소개하며 공감을 유도하는 콘텐츠들을 쉽게 찾아볼 수 있다.
물속에서 시간을 즐긴다는 점도 카피바라의 주요 생태적 특성 중 하나다. 카피바라는 발가락 사이에 물갈퀴가 발달해 있어 수영과 잠수에 능하다. 이에 지하 1층에 위치한 카피바라 수조는 카피바라가 편안하게 지낼 수 있도록 생태적 특성을 최대한 반영해 꾸몄다. 수영은 물론 잠수까지 가능한 적당한 깊이의 수조와 편안한 휴식을 취할 수 있는 전용 공간까지 모두 갖췄다. 앞으로도 전담 아쿠아리스트가 주기적인 건강검진과 영양관리 등을 통해 새로운 환경에 적응할 수 있도록 노력할 예정이다.
롯데월드 아쿠아리움은 카피바라의 행동 특성을 누구나 쉽게 이해할 수 있을 뿐 아니라 매력까지 자연스럽게 소개하는 신규 생태설명회를 기획해 특별한 관람 경험을 제공하고자 한다. 생태설명회는 카피바라와의 신체적 접촉을 최소화 하고 먹이 주기 프로그램, 관찰 중심 콘텐츠로 구성할 계획이다. 또한 향후 카피바라 포토존과 카피바라 관련 특별 식음 메뉴, 귀여운 모습의 카피바라 관련 상품들까지 도입해 관람의 재미를 더하고자 한다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
