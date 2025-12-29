시사 전체기사

부천·인천세종병원, ‘전문약사 수련 교육기관’ 지정

입력:2025-12-29 10:09
부천세종병원(왼쪽)과 인천세종병원 전경. 혜원의료재단 세종병원 제공

혜원의료재단 세종병원은 부천세종병원과 인천세종병원 모두 보건복지부로부터 ‘전문약사 수련 교육기관’으로 지정됐다고 29일 밝혔다.

보건복지부는 ▲진료과목 운영과 교육시설 등 기관 현황 ▲수련지도약사 현황 ▲교육계획서 등을 평가한 뒤 최근 ‘전문약사 수련 교육기관 지정 일부개정 고시’를 통해 이같이 결과를 발표했다.

지정 전문과목은 부천세종병원·인천세종병원 모두 심혈관, 감염 등 2가지 분야다. 이들 병원에서 1년간 해당 분야 교육을 이수한 약사는 내년 말 국가전문약사 자격시험에 응시할 수 있다.

박진식 혜원의료재단 세종병원 이사장은 “약물 치료의 질을 보다 향상시키고 환자 만족도를 높이기 위해 앞으로도 역량 있는 전문약사 발굴·교육에 아낌없이 지원할 계획”이라고 말했다.

부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

