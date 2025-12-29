이혜훈 “불필요한 지출 찾아 없애야…韓 경제 ‘회색 코뿔소’ 상황”
“민생과 성장에 과감히 투자해야”
“고물가·고환율 이중고가 민생에 부담”
‘이재명 확장재정’ 묻자 “별도 자리 만들 것”
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 우리 경제를 ‘회색 코뿔소’ 상황으로 진단하며 “불필요한 지출을 찾아 없애야 한다”고 29일 말했다.
이 후보자는 이날 임시 집무실이 마련된 서울 예금보험공사로 출근하며 “우리 경제가 단기적으론 퍼펙트스톰 상태”라며 “민생과 성장에는 과감히 투자하는 방식이 필요하다”고 말했다. 이어 “우리 경제, 우리 사회는 엄중한 상황”이라고 강조했다.
이 후보자는 “성장 잠재력이 훼손되는 구조적이고 복합적인 위기에 직면해있다”며 “고물가와 고환율의 이중고가 민생에 많은 부담을 주고 있다”고 말했다.
이 후보자는 인구위기·기후위기·극심한 양극화·산업과 기술의 대격변·지방소멸 등 5가지를 우리 경제의 구조적 이슈로 꼽았다. 그는 “갑자기 어느 날 불쑥 튀어나와서 예상치 못한 위기를 만드는 ‘블랙스완’이 아니라 이미 우리가 모두 알고 있고 오랫동안 많은 경보가 있었음에도 무시하고 방관했을 때 치명적 위협에 빠지게 되는 ‘회색 코뿔소’의 상황”이라고 현 상황을 분석했다.
회색 코뿔소는 미국 경제학자 미셸 워커가 2013년 처음 사용한 용어다. 발생 가능성이 크고 충분히 예상 가능한 사건임에도 불구하고 사람들이 이를 간과하거나 적극적인 대응을 하지 않아 큰 위기나 손실이 발생하는 사건을 말한다.
이 후보자는 “단기적 대응을 넘어 더 멀리, 더 길게 보는 전략적 사고가 필요하다고 생각하기 때문에 이런 상황에서 기획예산처가 태어난 것”이라며 “기획처는 대한민국의 미래를 설계하는 전략기획 컨트롤타워로서 미래를 향한 걸음을 내딛는 부처”라고 말했다. 이어 “기획과 예산을 연동시키는 방식이 필요하다”며 “단기적으로 그때그때 예산을 배정하는 게 아니라 미래 안목을 갖고 기획과 예산을 연동하는 방식”이라고 강조했다.
이재명 정부의 확장재정 기조에 대한 의견을 묻자 이 후보자는 “그 얘기를 꼭 하고 싶다”면서도 별도로 자리를 만들겠다고 답했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
