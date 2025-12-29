무려 400만원…‘마약’ 황하나, 구속 때 입은 패딩 실체

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 황하나가 지난 26일 경기도 안양시 수원지방법원 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

남양유업 창업주 외손녀 황하나가 마약 투약 혐의로 세 번째 구속됐을 때 착용한 카키색 롱패딩이 화제를 모으고 있다. 유명 연예인들이 많이 착용했던 모델로, 400만원대로 추정된다.

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 황하나가 지난 26일 경기도 안양시 수원지방법원 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스