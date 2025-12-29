무려 400만원…‘마약’ 황하나, 구속 때 입은 패딩 실체
남양유업 창업주 외손녀 황하나가 마약 투약 혐의로 세 번째 구속됐을 때 착용한 카키색 롱패딩이 화제를 모으고 있다. 유명 연예인들이 많이 착용했던 모델로, 400만원대로 추정된다.
29일 업계에 따르면 지난 26일 황하나가 마약 투약 혐의로 수원지법 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하던 당시 입은 패딩에 대한 관심이 뜨겁다.
황하나는 카키색 롱패딩을 착용했는데, 명품 브랜드 릭 오웬스(Rick Owens)의 상품으로 보인다. 1994년 미국 출신 디자이너 릭 오웬스가 만든 브랜드로, 고딕과 미니멀리즘을 결합한 독특하고 아방가르드한 디자인으로 유명하다.
특히 가수 지드래곤, 칸예 웨스트 등이 즐겨 입어 대중적인 인지도를 쌓았다. 황하나가 입은 패딩 가격은 300만~400만원대다.
패딩으로 꽁꽁 싸맨 황하나는 “혐의를 인정하나” “태국이나 캄보디아에서도 마약 투약했나” “수사를 피하려고 도피했나” 등 질문에 아무런 대답을 하지 않고 법원으로 들어갔다.
황하나는 2023년 7월 서울 강남에서 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰 수사 선상에 올랐으나 12월 태국으로 출국했고 캄보디아로 밀입국해 호화 생활을 이어왔다.
이후 자진 출석 의사를 밝혀 경찰이 지난 24일 캄보디아 프놈펜 태초국제공항 국적기 내에서 그를 체포했다. 황하나는 현지에서 출산한 아이를 책임지기 위해 귀국을 결심했다는 입장을 전한 것으로 알려졌다. 같은 날 아이 아버지도 입국했다.
황하나는 영장실질심사에서 “필로폰을 투약한 사실이 없고 지인에게 투약해 준 적도 없다”며 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다. 그러나 법원은 그나 장기간 해외에 체류하며 수사를 피해온 점, 동종 범죄 전력이 있는 점 등을 종합해 “증거를 인멸할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
경찰은 황하나의 마약 취득 경위와 투약 여부 등을 조사하고 해외 체류 기간 중 추가적인 불법 행위가 있었는지도 면밀히 들여다볼 계획이다.
